HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk, Time'ın kapağında: Mavi kuşu kafese koydu! Ancak Twitter'dan "kaçış" var

Elon Musk, Time'ın kapağında: Mavi kuşu kafese koydu! Ancak Twitter'dan "kaçış" var

28.04.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü TIME dergisi, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla CEO'su Elon Musk'ı kapağına taşıdı. Mavi kuşu kafeslemiş bir şekilde kapakta yer alan Musk, 2021 yılında aynı dergi tarafından “Yılın Kişisi” seçilmişti. Öte yandan Twitter'da ise kaçış başladı.

Elon Musk, Time'ın kapağında: Mavi kuşu kafese koydu! Ancak Twitter'dan "kaçış" var

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk hala gündem olmaya devam ediyor. Neredeyse dünya çapında herkes dünyanın en zengin insanını konuşuyor. Musk'ın bu durumu onu dünyaca ünlü TIME dergisinin kapağına taşımış durumda.

MAVİ KUŞU KAFESE KOYDU, TIME'A KAPAK OLDU!

TIME dergisi, Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, TIME dergisine kapak oldu. Kapakta Elon Musk, Twitter'ın sembolü olan mavi kuşlarla dolu bir kafesi tutar halde çizildi. Kapakta Molly Ball imzalı “Herkes Elon Musk hakkında neyi yanlış anlıyor” yazısı yer aldı.

Time

TWITTER'DAN KAÇIŞ BAŞLADI

Öte yandan, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrası ünlü şarkıcı Katy Perry ve ABD'nin eski Başkanı Barack Obama da dahil olmak üzere yüksek profilli bazı hesapların takipçi sayıları son birkaç günde önemli ölçüde düştü. Cumhuriyetçi kongre üyesi Marjorie Taylor Greene gibi önde gelen sağcı isimlerin takipçi sayılarında ise büyük artışlar yaşandı.

obama

131,7 milyon takipçisiyle Twitter'ın en çok takip edilen kullanıcısı olan Obama'nın takipçi sayısı Pazartesi gününden bu yana 300.000 takipçi kaybetti. 108,8 milyon takipçisi olan Perry ise 200.000 kişilik bir kayıp yaşadı.

Twitter, botları ve sahte hesapları rutin olarak temizliyor, bu da takipçi sayılarının düşmesine neden olabilir. Ancak Twitter'a göre takipçi sayısındaki dalgalanmalar organik yeni hesap açılışlarından ve kapanışlarından kaynaklandı.

ABD'nin önde gelen sağcı politikacıların ve kişiliklerin takipçi sayıları ise Musk'ın Twitter'ı satın alma haberinin ortaya çıkmasından bu yana büyük artışlar gördü. NBC News, Cumhuriyetçi kongre üyesi Marjorie Taylor Greene'in takipçi sayısının 100.000 takipçiyle arttığını gördüğünü ve Brezilya lideri Jair Bolsonaro'nun Pazartesi gününden bu yana 90.000 takipçi kazandığını bildirdi.

Elon Musk, 44 milyar dolara "bu iş tamam" dedi ama... Vazgeçerse bakın ne olacakElon Musk, 44 milyar dolara "bu iş tamam" dedi ama... Vazgeçerse bakın ne olacak

PAYLAŞIMLARINA DEVAM EDİYOR! DM İÇİN SİNYALİ VERDİ...

Twitter'ı satın aldıktan sonra neler yapacağı merak edilen Elon Musk, Twitter hesabından ise paylaşımlarını sürdürüyor. Musk son tweet'lerinde sürpriz olmayan bir şekilde Twitter'ı konu ediniyor ve gelecek için bazı ipuçları veriyor.

Örneğin; geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir paylaşımında "Twitter'ı son derece eğlenceli hale getirelim!" dedi.

Elon Musk

En önemli paylaşımı ise Twitter'ın mesajlaşma bölümü DM (Direkt Mesajlar) hakkında oldu. Musk, "Twitter DM'leri Signal gibi uçtan uca şifrelemeye sahip olmalıdır, böylece hiç kimse mesajlarınızı gözetleyemez veya hack'leyemez." ifadelerini kullandı.

Elon Musk-2

Böylece Twitter'a yakında uçtan uca şifreleme özelliğinin gelebileceğinin sinyalini verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstemiyorsanız Google'dan kaldırabileceksiniz!İstemiyorsanız Google'dan kaldırabileceksiniz!
Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Elektrikleri kendi elleriyle kesmişlerKılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Elektrikleri kendi elleriyle kesmişler
DEVA Partisi'nin kararına CHP'den ilk yorum!DEVA Partisi'nin kararına CHP'den ilk yorum!
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Katy Perry
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede ‘müzik yasağı’ kaldı!

Koronavirüsle mücadelede ‘müzik yasağı’ kaldı!

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Korkunç olay! Tahta sökmek isteyen 4 arkadaş hayatını kaybetti

Korkunç olay! Tahta sökmek isteyen 4 arkadaş hayatını kaybetti

Türkiye'de gerçekleşti! ABD ve Rusya arasında filmleri aratmayan takas

Türkiye'de gerçekleşti! ABD ve Rusya arasında filmleri aratmayan takas

Emekli maaşlarına yapılacak zamda rakamlar netleşti! En düşük aylığa 865 lira zam yolda…

Emekli maaşlarına yapılacak zamda rakamlar netleşti! En düşük aylığa 865 lira zam yolda…

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

İlginizi Çekebilir

Her satırı iğrenç! Çocuklara porno tuzağı kurdu

Her satırı iğrenç! Çocuklara porno tuzağı kurdu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu

Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.