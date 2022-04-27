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  4. Elon Musk, 44 milyar dolara "bu iş tamam" dedi ama... Vazgeçerse bakın ne olacak

Elon Musk, 44 milyar dolara "bu iş tamam" dedi ama... Vazgeçerse bakın ne olacak

27.04.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı. Peki çılgın tarafıyla bilinen Elon Musk, herhangi bir nedenle bu anlaşmadan ayrılmayı talep ederse ne olacak? ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyası, böyle bir senaryoda Musk'ın nasıl bir yaptırıma uğrayacağını ortaya koydu.

Elon Musk, 44 milyar dolara "bu iş tamam" dedi ama... Vazgeçerse bakın ne olacak

Tesla ve SpaceX'in CEO'su ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın almasını ve şirketi özel bir şirket hale getirecek 44 milyar dolarlık bir anlaşma konusunda platformun yetkilileri ile uzlaşmaya vardı. Peki çılgın tarafıyla bilinen Elon Musk, herhangi bir nedenle bu anlaşmadan ayrılmayı talep ederse ne olacak?

MUSK VAZGEÇERSE CEZASINI ÖDEYECEK

Techcrunch'ın aktardığına göre; Elon Musk'ın Twitter anlaşması, her iki tarafı da ilgilendiren 1 milyar dolarlık bir fesih ücreti içeriyor. Diğer bir deyiş ile Musk, herhangi bir nedenle bu anlaşmadan ayrılmayı talep ederse, Twitter'a 1 milyar dolar ödeme yapmak zorunda kalacak.

Musk

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KRİTİK TARİH: 24 EKİM 2022! ANCAK...

SEC dosyası ayrıca, 24 Ekim 2022'ye kadar gerçekleştirilmezse anlaşmanın feshedilebileceğini de gösterdi. Bununla birlikte, antitröst yasası gibi bu süre zarfında anlaşmanın gerçekleştirilmesini etkileyebilecek birtakım eylemlerden bahsedilerek gerekirse sürenin altı ay daha uzatılması için bir hüküm ortaya koyulmuş durumda.

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1 MİLYAR DOLAR TWITTER İÇİN DE GEÇERLİ

Twitter anlaşma tamamlanmadan önce başka bir teklif alırsa ve bu teklife sıcak bakılırsa Musk ile olan anlaşmasındaki 1 milyar dolarlık fesih ücretini ödemeye hazır olması gerekecek. Yani, 1 milyar dolarlık ceza anlaşmayı bozması durumda Twitter için de geçerli olacak.


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