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Elon Musk, Twitter'da atıştı! "Bana asılmayı bırak, gerçekten utangacım" sözünden sonra bakın neler yaşandı

01.05.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk ile ABD'li Demokrat temsilci Alexandria Ocasio-Cortez arasındaki ilginç atışma sosyal medyanın dikkatini çekti. İsim vermeden "Ego sorunu olan bir milyarderin büyük bir iletişim platformunu tek taraflı olarak kontrol etmesini" eleştiren Cortez'e Musk'ın cevabı ise kendine has oldu. Fakat sonrasında yaşananlar atışmayı daha da ilginç bir hale getirdi.

Elon Musk, Twitter'da atıştı! "Bana asılmayı bırak, gerçekten utangacım" sözünden sonra bakın neler yaşandı

Elon Musk, yine gündemdeki yerini koruyor. Sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak adına uzlaşan ünlü milyarder, şimdi ise ABD'li Demokrat temsilci Alexandria Ocasio-Cortez arasında Twitter'da geçen diyaloglarla ses getirdi.

"EGO SORUNU OLAN BİR MİLYARDER" TWEET'İ ATIŞMAYI BAŞLATTI

Her şey Cortez'in herhangi bir isim vermeden ego sorunu olan bir milyarderin büyük bir iletişim platformunu tek taraflı olarak kontrol etmesinden bıktığını söylediği bir tweet ile başladı.

Cortez

Cortez'in tweet'inin ardından ise Elon Musk çıkageldi ve Cortez'in tweet'inin altına bir mesaj bıraktı.

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MUSK'TAN ŞAŞIRTAN MESAJ: BANA ASILMAYI BIRAK...

Musk, bıraktığı mesajda "Bana asılmayı bırak, gerçekten utangacım" ifadelerini kullanarak yine kendine has bir cevap verdi.

Musk

Ancak bu noktada ilginç olan şey, Musk'ın "ego sorunu olan bir milyarder" sözünü kendi üzerine alınıp buna cevap vermiş olmasıydı. Teksas senatörü Ted Cruz'da Musk'ın cevabını alev emojileri kullanarak tweet'ledi.

Ted Cruz

BAHSETTİĞİ KİŞİ MUSK DEĞİL MİYDİ?

Atışma Musk'ın cevabıyla da bitmedi. Hatta her şey daha da ilginçleşti. Çünkü Cortez, başka bir tweet daha attı ve bu kez Meta CEO'su Mark Zuckerberg'i işin içerisine kattı. Çünkü ABD'li temsilci, "Zuckerberg'den bahsediyordum ama sorun yok" dedi. Fakat işler bu noktada da bitmedi.

silinen tweet

VE TWEET UÇTU!

Cortez, ortada herhangi bir neden yokken Zuckerberg tweet'ini sildi. Daha sonra "Dediğim gibi, ego sorunları" diyerek sildiği tweet'in de bulunduğu Elon Musk ile arasında yaşanan atışmanın bir ekran görüntüsünü alıntılayarak hesabından paylaştı.

Cortez tweet

Ancak hala tweet'i neden sildiğini detaylıca açıklamamıştı.

BEKLENEN AÇIKLAMAYI YAPTI

ABD'li temsilci başka bir tweet'te ise nihayet söz konusu tweet'i neden sildiğini açıkladı. Cortez, "Bu gibi büyük ego kompleksleri olan insanlara, arzuladıkları ve aradıkları ilgiyi ve alıntı tweet'leri/yanıtları vermekten kaçınmaya çalışıyorum (elimden geldiğince)" açıklamasında bulundu.

cortez tweet-2

Yaşananlar, özellikle ABD'li sosyal medya kullanıcıları arasında dikkat çeken bir atışma olarak hafızalara kazındı.

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Elon Musk
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