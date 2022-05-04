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Elon Musk, Twitter'ın şirket ve hükümetler için ücretli olabileceğini açıkladı

04.05.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla patronu Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için "cüzi ücretleri" olabileceğini açıkladı.

Elon Musk, Twitter'ın şirket ve hükümetler için ücretli olabileceğini açıkladı

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla patronu Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için "cüzi ücretleri" olabileceğini açıkladı.

Twitter yönetim kurulunun, platformun Elon Musk tarafından satın alınmasını onaylamasının ardından Musk'tan bu açıklama geldi.

Elon Musk, Twitter'ın "standart kullanıcılar için" ücretsiz olmaya devam edeceğini de vurguladı. Twitter, BBC'nin konuyla ilgili sorusuna yanıt vermedi.

Musk daha önceki açıklamalarında, Twitter'ı "yeni özellikle geliştirerek daha iyi noktaya getireceğini" söylemişti.

Musk, CNN'in bir haberini tweetleyerek sözlerine başladı. Haberde, bazı büyük ABD şirketleri, "Twitter eğer nefret söylemini sınırlayan moderasyon politikalarından geri adım atarsa şirketi boykot etmeye" çağrılıyordu.

Elon Musk, Twitter'ın moderasyon politikalarının ifade özgürlüğü için tehdit oluşturabileceği görüşünü savunuyor.

Sosyal medya platformunu satın aldıktan sonra Musk, platformun kendi deyişiyle "niş" hale gelmesi için geliştirmeler yapmak istediğini söylemişti.

Elon Musk'ın Twitter'ı devralma sürecinin bu yılın sonlarına doğru tamamlanması bekleniyor.

Musk anlaşmanın duyurulması öncesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Umarım beni en sert eleştirenler bile Twitter'da kalmaya devam eder, çünkü ifade özgürlüğü bu demek" ifadelerini kullanmıştı.

Musk, platformdan "trol" kullanıcıları da kaldırmayı ve tamamen gerçek kullanıcılarla devam etmeyi de hedeflediğini söylüyor.

Twitter'ın günlük kullanıcı sayısı 217 milyon. Benzer işlevleri olan Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı olan 1,9 milyar kişi ile kıyaslandığında bu çok düşük bir sayı.

Ancak siyasetçilerin, gazetecilerin, sanatçıların ve sporcuların resmi beyanlarda bulunmak için Twitter'ı kullandığı düşünülürse en azından haber dünyası açısından halen önemli bir kamusal alan olarak görülüyor.

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