Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün dördüncü günü sona erdi. Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüşün dördüncü günü Gerede ilçesi çıkışında başladı. Yürüyüşe katılan yaklaşık 250 kişilik grup, 18 kilometrelik yürüyüşü Gerede-Aktaş köyü yakınlarında tamamladı.

Yürüyüşe, Hak-İş Konfederasyonu Onursal Başkanı Salim Uslu ile Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan da katılarak destek oldu.

Yürüyüşle ilgili değerlendirme yapan Hizmet İş Genel Başkan Vekili Avukat Hüseyin Öz, yürüyüşün dördüncü gününü tamamladıklarını belirterek, "Gerçekten birinci günde azimle şevkle aşkla başladığımız bu yürüyüşü devam ettiriyoruz. Hepimiz biliyoruz ki bu yürüyüşe çıkarken bizi bu yürüyüşe zorladılar." diye konuştu.

Öz, yürüyüşü sonuna kadar azimle devam ettireceklerini ifade ederek, "Bolu'dan kararlılıkla başladığımız yürüyüş devam ediyor. Bütün Türkiye genelindeki çalışan arkadaşlarımız, gerek konfederasyon üyelerimiz, gerekse diğer konfederasyon üyeleri arkadaşlarımızdan yoğun bir katılım var ve istek var." dedi.