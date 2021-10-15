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Emekli polis dehşeti: 2 ölü

15.10.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da emekli polis memuru kahvehanede oturduğu sırada tartıştığı iş yeri sahibiyle birlikte yanında bulunan kişiyi tabancayla vurarak öldürdü.

Emekli polis dehşeti: 2 ölü

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevlerin Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, emekli polis memuru Kamil G., kahvehanede oturduğu sırada iş yeri sahibi Bahadır Serindağ (43) ve Sabri Özgenç (44) ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

DİĞER MÜŞTERİLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında emekli polis memuru Kamil G., yanında bulundurduğu tabancasını çıkartarak iş yeri sahibi ile yanında bulunan kişiye defalarca ateş açtı. Bu sırada emekli polis kahvehanede bulunan diğer müşteriler tarafından etkisiz hale getirildi. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler emekli polis memuru Kamil G.’yi gözaltına alındı.

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Yerde kanlar içerisinde yatan Bahadır Serindağ ve Sabri Özgenç sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaralı şahıslar kurtarılamadı. Maktullerin cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Adana silahlı saldırı
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