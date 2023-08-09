HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Emeklilerin tepkisine hak veren Cumhur İttifakı ortağı Destici'den ÖTV çıkışı! "Onlardan asla vergi alınmamalı"

Emeklilerin tepkisine hak veren Cumhur İttifakı ortağı Destici'den ÖTV çıkışı! "Onlardan asla vergi alınmamalı"

09.08.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin ardından birçok kalemdeki vergiler artırıldı, bazı yeni vergiler de düzenlemeye alındı. Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğrudan vergilerin artırılıp dolaylı vergilerin azaltılması gerektiğini savundu. Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, geliri az olanlardan ve özellikle tarım ile üretimde ÖTV alınmaması gerektiğini kaydetti. Ayrıca emeklilerin maaş zammına tepkilerine hak veren Destici, "Adaletsizlik düzeltilmeli" dedi.

Emeklilerin tepkisine hak veren Cumhur İttifakı ortağı Destici'den ÖTV çıkışı! "Onlardan asla vergi alınmamalı"

Son dönemlerde art arda gelen vergi düzenlemeleri Türkiye'nin gündeminde üst sıralara yükseldi. Emeklilerin yeterli bulmadığı maaş zammıyla birlikte ÖTV ve diğer vergi düzenlemeleri BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de gündemindeydi. Destici, "Özellikle, üretimde ve tarımda kullanılan akaryakıttan Özel Tüketim Vergisi alınmasının, üretimi de fiyatları da kamu vicdanını da zedelediği kanaatindeyiz. Verginin adı Özel Tüketim Vergisi ise o zaman onu özel tüketenden alacaksanız. Üretenden Özel Tüketim Vergisi alınmasını asla doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

1

EMEKLİLERE HAK VERDİ

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Ülke gündeminin birinci sırasında ekonominin bulunduğunu söyleyen Destici, Türkiye'nin ekonomik güçlüklerin de üstesinden gelecek güce sahip olduğunu belirtti.

Alt gelir grupları ve dezavantajlı kesimleri ağırlaşan hayat şartları karşısında korumak gerektiğini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Sosyal devlet kavramının, daha doğrudan bir ifadeyle devlet olmanın gereği de budur. Emeklilerimizin taleplerini de bu çerçeveden değerlendiriyoruz. Emeklilerimiz, temmuz ayında gerçekleşen maaş düzenlemesine haklı bir tepki gösteriyorlar. Yılbaşı beklenmeden en geç ekim ayında, emeklilerimizin maaşlarındaki adaletsizlik, içinde bulunduğumuz 6 aylık dilimi de kapsayacak şekilde düzeltilmelidir."

ÖTV ÇIKIŞI: ASLA DOĞRU BULMUYORUZ

Dolaylı vergileri adaletli bulmadığını vurgulayan Destici, "Özellikle, üretimde ve tarımda kullanılan akaryakıttan Özel Tüketim Vergisi alınmasının, üretimi de fiyatları da kamu vicdanını da zedelediği kanaatindeyiz. Verginin adı Özel Tüketim Vergisi ise o zaman onu özel tüketenden alacaksanız. Üretenden Özel Tüketim Vergisi alınmasını asla doğru bulmuyoruz." şeklinde konuştu.

2

"GELİRİ AZ OLANDAN, ÜRETENDEN VERGİ ALINMAMALI"

"Vergi düzenlemesinin en kısa sürede tamamlanarak adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını" talep eden Destici, "Vergi, Anayasa'da yazıldığı gibi kazancı, geliri olandan alınmalıdır. Geliri az olandan ya da üretenden asla bir vergi alınmamalıdır." dedi.

"AKBELEN'DE PKK DA İŞİN İÇİNDE"

Konuşmasında Akbelen Ormanı'ndaki elektrik santrallerine kömür temin eden bir maden sahasında yapılan çalışmalara da değinen Destici, şöyle devam etti:

"Bu konunun adım adım provokasyona dönüştürülme çabasına şahit oluyoruz. Konuyla ilgili PKK sözcülerinin Gezi'yi de hatırlatarak yaptıkları açıklamalar, hangi ölçüde ve maksatta bir oyunun sahneye konulmaya çalışıldığını, başka hiçbir izaha gerek duymayacak şekilde ortaya koymaktadır. PKK ve siyasi uzantıları orada da işin içindedir."

ALİ ERBAŞ'IN 'CUMA NAMAZI' SÖZLERİNİ SAVUNDU

Destici, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma namazı düzenlemesine ilişkin açıklamasının sorulması üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkenin yüzde 99'u Müslüman. Dolayısıyla memur da, öğrenci de, işçi de gitmek istiyor. Bunun önündeki engellerin kaldırılmasını dile getirmek elbette Diyanet İşleri Başkanının söyleyeceği bir sözdür, hatta görevidir. Bunu söylediği için eleştirilmesi, taşa tutulması kabul edilebilir bir şey değildir. Buradan cuma günlerinin tamamen tatil edileceği manasını çıkarmak da konuyu başka yerlere taşıyarak bu düzenlemenin önüne geçme çabasıdır."

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Güvenlik Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandıMilli Güvenlik Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı
Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 5 kişi yakalandıSuriye'den ülkemize geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Rusya'da bir fabrikada şiddetli patlama!Rusya'da bir fabrikada şiddetli patlama!
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Destici ÖTV vergi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç anlar kamerada! Ağırlığın altında kaldı

Korkunç anlar kamerada! Ağırlığın altında kaldı

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Ev tadilatında öyle bir şey buldu ki... Şaşkınlığını gizleyemedi

Ev tadilatında öyle bir şey buldu ki... Şaşkınlığını gizleyemedi

Gelin 41, damat 16 yaşında! “En iyi arkadaşımın oğluyla evlendim"

Gelin 41, damat 16 yaşında! “En iyi arkadaşımın oğluyla evlendim"

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.