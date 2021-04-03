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Emine Alp Meşe kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte Emine Alp Meşe biyografisi...

03.04.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevden alınıp yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı. Vatandaşlar Prof. Dr. Emine Alp Meşe kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki Prof. Dr. Emine Alp Meşe kimdir? Hangi görevlerde bulundu? İşte Prof. Dr. Emine Alp Meşe biyografisi...

Emine Alp Meşe kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte Emine Alp Meşe biyografisi...

Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 3 Nisan tarihli karara göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevden alındı ve yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı. Karar sonrası vatandaşlar Prof. Dr. Emine Alp Meşe kimdir sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki Prof. Dr. Emine Alp Meşe kimdir ve hangi görevlerde bulundu?

EMİNE ALP MEŞE KİMDİR?

13 Kasım 1973 tarihinde Kayseri’de dünyaya gelen Prof. Dr. Emine Alp Meşe, ilk orta ve Lise eğitimlerini Kırşehir ve Adana’da tamamlamıştır. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1997 senesinde tamamlayarak tıp doktoru unvanını almıştır. İhtisasını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ‘nda tamamlayarak Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmuştur.

Erciyes Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör kadrolarında görev yapmıştır. 2004-2010 seneleri arasında Hollanda Nijmegen Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Medikal Mikrobiyoloji Bölümünde İnfeksiyon Kontrolü alanında doktora yapmıştır. Erciyes Üniversitesi’nde Enfeksiyon Kontrol Kurul Başkanlığı, Başhekim Yardımcılığı, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerini üstlenip yürütmüştür. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID) Hastane Enfeksiyonları Çalışma Grubu Sekreterliği ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (EKMUD) Sepsis Grup Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür.

Evli olan ve iki çocuk annesi olan Meşe’nin Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID), Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Viral Hepatitle Savaşım Derneği , Cerrahi ve Dahili Bilimler Yoğun Bakım Derneği üyelikleri mevcuttur.

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