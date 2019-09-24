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Emine Erdoğan, Bineta Diop ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 14:15 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afrika Birliği Kadın, Barış ve Güvenlikten sorumlu Özel Temsilcisi Bineta Diop'la görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afrika Birliği Kadın, Barış ve Güvenlikten sorumlu Özel Temsilcisi Bineta Diop'la bir araya geldi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'de Bineta Diop ve Afrika Birliği Delegasyonu'ndan isimlerle görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, Afrikalı kadınları güçlendirecek ortak çalışmaların ele alındığını ifade eden Erdoğan, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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