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Eminönü İskelesi'nde bu halde bulundu! Benzeri Ayasofya'da

04.10.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eminönü İskelesi'nde üzeri yosunlarla kaplı olan bir kültür varlığı tespit edildi. Tarihi niteliği olduğu belirtilen kültür varlığının Ayasofya'da da benzerinin olduğu kaydedildi. Araştırmacı-Yazar Selçuk Eracun, İstanbul'un göbeğinde bulunan bu mermer taşın ya pagan dönemine ait bir sunak olduğunu ya da Hristiyanlar tarafından vaftiz için kullanılan bir havuz olduğunu belirtti.

Eminönü İskelesi'nde bu halde bulundu! Benzeri Ayasofya'da

Araştırmacı-Yazar Selçuk Eracun, "Haliç'in tam giriş ağzında ve motor iskelelerinin bulunduğu yerde bir mermer taş bulunuyor. Bu taş İstanbulluların pek dikkatini çekmese de taşın işçiliğine yakından baktığımızda ya Hristiyanlık ya da pagan dönemine ait olma olasılığı yüksek. Bu mermer işçiliği pagan tapınaklarında sunak için yapılıyor. Hristiyanlık döneminde ise vaftiz teknesi olarak inşa ediliyor. Bu mermer taş ile ilgili daha önce bir çalışma olmadığı için uzmanların burada bir arkeolojik çalışma yapıp bu taşın bir pagan tapınağı mı, yoksa Hristiyan vaftiz teknesi mi olduğunu aydınlatmaları gerek" dedi.

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"AYASOFYA CAMİİ'DE BUNA BENZER BİR MERMER OBJE DAHA VAR"

Eracun, "İstanbul 330 yılında inşa edildiğinde kentin tamamı pagandı. Büyük Konstantin'in Hıristiyanlığı kabulü ile pagan tapınakları yıkılıp yerine Hristiyanlığı mabetleri inşa edildi. Dolayısıyla bu mermer objeler atılmadı. Bu objeler yeni yapılan inşaatlarda bir şekilde kullanıldı. Ayasofya Camii'nde buna benzer bir mermer obje daha var. Aynı zamanda Ayasofya Camii'nde bulunan mermer objenin üzerinde de bir yılan motifi vardır. Şu an yanında bulunduğumuz mermerse beyaz renkli bir mermer. Bu mermer muhtemelen Marmara Adası'ndan getirilmiş. Tarz olarak baktığımızda bu mermerin emsalleri pek yok. Ayasofya Camii'nde bulunan biraz daha küt yapılmış, bu mermer ise daha oval şekilde. Hatta altında bir parça daha olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

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Eracun, "Bu taştan çok var anlayışını aşmamız lazım. Bu obje geçmişi ile bize ışık tutacağı için önemli. Bu obje tarihi seven herkes için paha biçilmez olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri ise Eminönü İskelesi'nde belirlenen kültür varlığı ile ilgili bilgi olmadığını kaydetti.

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Eminönü İskelesi'ne gezmeye gelen Şulenur Başay ise "Bu mermer taşı ilk kez sizinle fark ettim. Bu kadar değerli bir taşa yetkililer bir el atıp araştırması lazım" dedi.

DHA

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Ayasofya Camii Eminönü
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