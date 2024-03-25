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Emirgan'daki villalar gündem olmuştu! Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
25.03.2024 22:33
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan’da yaklaşık 1,6 milyar TL değerinde 3 villasının olduğu ve bu villaları mal beyanında göstermediği iddia edildi. Söz konusu iddiaya katıldığı canlı yayında cevap veren İmamoğlu "Ben kişisel mal varlığımın dışında gerek olmadan eşimin de mal varlığını açıkladım. Aynı zamanda şirkette hissesi olan bir insanım. Bu daha önceki beyanlarımda da var. Bizim gizlimiz saklımız yok. Oradaki mülkümüz İmamoğlu inşaatın üzerinedir" dedi.

Emirgan'daki villalar gündem olmuştu! Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

CHP'nin İstanbul adayı, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV'de gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. İmamoğlu’nun Sarıyer Emirgan’da yaklaşık 1,6 milyar TL değerinde 3 villasının olduğu ve bu villaları mal beyanında göstermediği iddiası gündem olmuştu. İmamoğlu canlı yayında dikkat çeken iddiaya yanıt verdi.

İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Paravan şirket dedikleri İmamoğlu İnşaat. Bu şirket neredeyse 3 nesildir ticaretle uğraşan bir aile şirketi. Bu şirketin tarihinde de güzel anektodlar var. Trabzon'da başlayan İstanbul Beylikdüzü'nde devam eden, vergi rekortmenliği sıralamalarına girmiş bir kuruluş.

Ben neredeyse 35 yıllık BAĞ-KUR'luyum. Binlerce kişi istihdam etmiş bir şirket. İmamoğlu İnşaat ticaret yapar. Kamu ile işi olmaz, usülsüz işi olmaz.

Ben kişisel mal varlığımın dışında gerek olmadan eşimin de mal varlığını açıkladım. Aynı zamanda şirkette hissesi olan bir insanım. Bu daha önceki beyanlarımda da var. Bizim gizlimiz saklımız yok. Oradaki mülkümüz İmamoğlu inşaatın üzerinedir."

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Ekrem İmamoğlu İstanbul CHP Seçim 2024
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