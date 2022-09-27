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Emlakçının yaptığı 'pes' dedirtti, ev sahibi ne yaptıysa evinden çıkartamıyor: Evime Suriyeliler çöktü

27.09.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'daki evininin anahtarını tadilatta bulunması için emlakçıya veren kadın hayatının şokunu yaşadı. İddiasına göre; anahtarı teslim ettiği emlakçı sahte bir kira kontratı yaparak evi Suriyelilere kiraladı. Olaydan haberi olan ev sahibi ne yapıp ettiyse Suriyeli kiracıları evinden çıkaramazken, "Sıkıntıdan yüzümde uçuklar çıktı. Edirne'den gelip gidiyorum. Saçlarımı açmaya utanıyorum, sıfırladım. Saçlarım döküldü" diyerek isyan etti.

Emlakçının yaptığı 'pes' dedirtti, ev sahibi ne yaptıysa evinden çıkartamıyor: Evime Suriyeliler çöktü

İstanbul Avcılar'daki evinden kentsel dönüşüm olacak diye iki yıl önce çıkan ve Edirne'ye yerleşen Semra Topçu'nun hayatı kabusa döndü. Apartmandaki diğer vatandaşların aralarındaki anlaşmazlık sebebiyle kentsel dönüşüm bir türlü yapılamazken, Topçu evini tadilata sokmaya karar verdi.

ANAHTARI EMLAKÇIYA VERDİ

Edirne'de yaşadığı için güvendiği bir emlakçıya tadilat da bulunsun diye evinin anahtarlarını teslim eden Topçu, bir süre sonra evine geldiğinde ise şoke oldu.

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SAHTE KONTRATLA SURİYELİLERE KİRALAMIŞ

İddiasına göre o emlakçı, iddiaya göre sahte kira kontratı düzenleyip tadilatı da bitirdikten sonra evi Suriyeli bir mülteciye kiraladı. Fakat, Semra Topçu'nun bu durumdan hiç haberi olmadı.

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Show Haber'de yer alan habere göre; evine yerleşen Suriyeli kiracıyı da bir türlü evden çıkarmayı başaramayan Topçu, tam 9 kez noter aracılığıyla ihtarname çekti.

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"SAÇLARIM DÖKÜLDÜ, YÜZÜMDE UÇUKLAR ÇIKTI"

Söz konusu kiracının anlaşmaya da yanaşmadığını ve üstüne saldırdığını belirten Topçu, adeta isyan etti:

"Haberim ve iznim olmadan, imzam olmadan adıma sahte kira kontratı düzenleyip, kendisini buraya yerleştirmiş. Kiracıyı tanımıyorum bile. Aralarında dolar alışverişi var ve kendisi aynı zamanda evimden çıkmamak için avukat tutmuş. Kendisine 9 aydan bu yana noterden ihrtarnameler çekiyorum. Önce uzlaşalım dedim, alacağımı da istemiyorum dedim. Kendisi terbiyesizlik yaptı. Üstüme saldırdı. Sıkıntıdan yüzümde uçuklar çıktı. Edirne'den gelip gidiyorum. Saçlarımı açmaya utanıyorum, sıfırladım. Saçlarım döküldü. Hastalık kapacağım ben bu kişiler yüzünden."

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İddiaların odağındaki kiracılar ise kapıyı açmadı.


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kiracı ev sahibi suriyeli
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