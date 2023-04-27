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Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! 10 bin polis alımı yapılacak

27.04.2023 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü, merakla beklenen açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. EGM tarafından yapılan paylaşıma göre 10 bin polis alımı yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! 10 bin polis alımı yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından 10 bin polis alımı yapılacağını duyurdu. Polis Akademisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “30. Dönem POMEM adaylarının dikkatine. Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin lisans (6 bin 800 erkek ve 1 bin 200 kadın), 2 bin önlisans (bin 700 erkek ve 300 kadın) olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alımı yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.


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