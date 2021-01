Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden şahsın cezası belli oldu

Yaklaşık 8 dakika süren görüşme sonrası makam odasından çıkan Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabanca ve cep telefonunu geri aldı. Derepazarı'ndan, Rize kent merkezine tayininin, planlamaya uygun bulunmadığı bildirildiği için öfkelenen polis memuru, silahını teslim aldıktan kısa süre sonra makam odasına geri dönerek, tabancasını ateşledi. Tabancadan çıkan 7 kurşundan 3'ünün isabet ettiği İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal da yaralandı. Yaralı Köksal tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tutuklandı. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal tedavilerinin ardından taburcu edildi.

SANIK SARICAOĞLU: HER ŞEY CEHENNEM OLDU

Sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu duruşmada olay gününü anlattı, FETÖ örgütü üyesi olduğu iddialarını reddetti. Sarıcaoğlu, “Bir hayalim vardı oda üniversite okumaktı. Her şey süper oluyormuş gibiydi, bir anda her şey cehennem oldu. Olayı tasarlayarak yapmadım, her şey aniden gelişti. Görevdeyken bana laf söylenmesin diye görevimi dört dörtlük yapardım. Böyle bir şey olsun istemezdim” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Rize Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Sarıcaoğlu’na ‘tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile 53 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanık Sarıcaoğlu, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan ise delil yetersizliğinden beraat etti. (DHA)