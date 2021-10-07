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Emniyet sosyal medya bağımlılığına karşı uyardı!

07.10.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya bağımlılığına karşı uyarıda bulundu.

Emniyet sosyal medya bağımlılığına karşı uyardı!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından sosyal medya bağımlılığına karşı alınması gereken önlemler sıralandı.

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SİBERAY'ın paylaşımında sosyal medya bağımlılığının sürekli çevrim içi bulunma isteği ve bulunulmadığı dönemlerde huzursuz ve mutsuz hissedilmesi durumu olduğu belirtildi.

İŞTE BAĞIMLILIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İletişim sorunlarının, yalnızlık ve asosyalleşmenin sosyal medya bağımlılığına iten sebeplerden olduğu ifade edilen paylaşımda, alınması gereken önlemler şöyle aktarıldı:

"Bu bağımlılık, özellikle çocuklar ve gençler için daha çok risk teşkil etmektedir. Sosyal medya platformlarına belirli bir süre ara verin ve gerçek hayata yönelin. Yeni hobiler edinin, sevebileceğiniz farklı aktivitelerle ilgilenin. Sosyal medya kullanım süresini azaltın. Gerektiğinde bir uzmandan destek alın."

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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