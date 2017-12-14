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Emzik Seçerken Mutlaka Bilmeniz Gerekenler

Emzik Seçerken Mutlaka Bilmeniz Gerekenler

Emzik Seçerken Mutlaka Bilmeniz Gerekenler

Çoğu ebeveyn için kurtarıcı, bebekler için emme güdüsünü tatmin edici, kimi ebeyevnlerin de kullanıp kullanmamak da kararsız kaldığı bir ürün emzik. Emzik seçerken dikkat etmeniz gereken detayları sizin için sıraladık. Buyursunlar;

Emzik seçiminde ilk dikkat etmeniz gereken şey; kalite
Anne-bebek sektörü her geçen gün geliştiğinden emzik arayışına girdiğinizde piyasada birbirinden farklı emziklerle karşılaşmanız doğal olacak. Seçim yaparken mutlaka emziğin uzman bir marka tarafından üretilmiş, kaliteli malzemelerden yapılmış, bebeğinizin ihtiyaçlarına cevap veren bir tasarımla hayata geçirilmiş olduğundan emin olmalısınız.

Bebeğin ağız yapısına uygun bir tasarım olmalı
Satın alacağınız emziğin özellikleri, bebeğinizin ağız sağlığı ve uyku kalitesi için de önem taşır. Emziklerdeki havalandırma delikleri hava dolaşımına izin vererek, tükürük birikimini engeller. Bebeğin ağız gelişimini doğru bir şekilde sağlayacak, ağzına uyacak ve dilin damakta eşit basınç uygulamasını sağlayacak biçimde özenle tasarlanmış, hava delikleri olan bir emzik seçmelisiniz.

Bebeğinizin ayına uygun olmalı
Yenidoğan bebeklerle daha ileri aydaki bebeklerin emzikleri farklı olmalıdır. Emzikler yapı olarak ve ayına göre büyük-küçük diye kategorilendirilirler. Emzik seçerken mutlaka bebeğinizin ayını göz önünde bulundurmalısınız.

Silikon mu kauçuk mu?
Emzikler silikon ve kauçuk maddeden yapılırlar. Silikon ve kauçuk emziklerin kendi içlerinde belli avantajları vardır. Kauçuk doğal bir malzemedir ve bazı bebeklerde nadiren de olsa alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Silikonlar ise tatsız ve kokusuz olduklarından genellikle bebekler tarafından daha çok sevilirler. Diş darbelerine daha az dayanıklıdırlar. O nedenle kauçuk ve silikon seçimini bebeğinizin en çok rahat ettiği emziğe göre yapabilir, dönemsel olarak gözlemlerinize göre değişiklik yapabilirsiniz.

Bir Chicco Keşfi: Physio Soft Emzik

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Dünyada ilk olarak Chicco’nun geliştirmiş olduğu tamamen yumuşak, silikon ve kauçuk emzik Physio Soft, önde gelen ortodontistlerle ileri teknoloji ve araştırmalarla tasarlandı. Bütünüyle yumuşak ve hassas Physio Soft emzikler uyku zamanı için idealdir. Bebeğin hassas teni üzerinde yumuşak ve nazik etkisi ile uykudayken rahatsız etmez. Havalandırma delikleri ise hava dolaşımına izin vererek, tükürük birikimini engeller.
Chicco Physio Soft bebeğinizin ağız gelişimini doğru bir şekilde sağlayacak özenle tasarlanmış bir emziktir.

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