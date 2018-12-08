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En acı telefon! Polis cevap bile veremedi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 10:06 | Son Güncelleme

Antalya’da seyir terasına gelerek manzarayı izledikten sonra yanında getirdiği tüfekle başına ateş eden Erol Damar hayatını kaybetti. Olay sonrası Damar’ın çalan cep telefonuna polis dahi cevap veremedi

En acı telefon! Polis cevap bile veremedi

Olay, Kepez ilçesi Antalya Bulvarı üzerinde bulunan seyir terasında 17.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ı motosikletiyle seyir terasına gelen Erol Damar, burada bir süre manzara izleyen Damar, daha sonra sırt çantasından çıkardığı tüfeği alıp başına dayadı.

Çevredekilerin ikna etme çabalarına aldırış etmeyen Damar, ateş ederek hayatına son verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Damar’ın öldüğünü belirlerken, polis bölgede inceleme başlattı.

Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, intihar eden adamın cansız bedeni üzerinde araştırma yaparken, cep telefon sesi geldiğini duydu. Damar’ın üzerinden çıkarttıkları cep telefonunu alan ekipler, sık sık arayan karşı tarafın telefonuna cevap veremedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
erol damar Antalya intihar

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