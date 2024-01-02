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  4. En acı tesadüf! Taziye ziyaretinde kalp krizi geçirdi, iki arkadaş yan yana toprağa verildi

En acı tesadüf! Taziye ziyaretinde kalp krizi geçirdi, iki arkadaş yan yana toprağa verildi

02.01.2024 21:58 | Son Güncelleme:
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Ankara'da acı bir olay yaşandı. Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Üzeyir Türker'in (51) cenazesinin getirildiği Ordu'nun Akkuş ilçesinde yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan Abdullah Çimen (56), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İki arkadaş, bugün yan yana kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

En acı tesadüf! Taziye ziyaretinde kalp krizi geçirdi, iki arkadaş yan yana toprağa verildi

Ankara'da restoran işleten Üzeyir Türker, 31 Aralık 2023'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Türker'in cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesine getirildi.

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Cenazeye katılmak için gelen Türker'in arkadaşı Abdullah Çimen taziye evinde dün akşam kalp krizi geçirdi. Çimen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Üzeyir Türker ile Abdullah Çimen, cenazeleri hastane morgundan alınarak ilçeye bağlı Kızılelma Mahallesine götürüldü. Burada iki arkadaş için cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Türker ve Çimen, yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

(DHA)

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Ankara cenaze
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