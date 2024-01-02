En acı tesadüf! Taziye ziyaretinde kalp krizi geçirdi, iki arkadaş yan yana toprağa verildi

Ankara'da restoran işleten Üzeyir Türker, 31 Aralık 2023'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Türker'in cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesine getirildi.

Cenazeye katılmak için gelen Türker'in arkadaşı Abdullah Çimen taziye evinde dün akşam kalp krizi geçirdi. Çimen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Üzeyir Türker ile Abdullah Çimen, cenazeleri hastane morgundan alınarak ilçeye bağlı Kızılelma Mahallesine götürüldü. Burada iki arkadaş için cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Türker ve Çimen, yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

(DHA)





