'En Büyük Savaş'ın etkileri de büyük oldu!

Altmaier, hükümetin aşağı yönlü revize ettiği büyüme tahminlerini bugün bir basın toplantısında açıkladı. Altmaier, Almanya ve müttefiklerinin Dünya Ticaret Örgütü'nde (WTO) reform yapmak suretiyle kurallara dayalı bir serbest ticaret düzenini korumak istediklerini belirtti.
Bakan, vasıflı işçi yokluğunun Almanya'nın ekonomik büyümesini yavaşlattığını ve bu durumun en çok inşaat sektöründe görüldüğünü söyledi.
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri geçen ay yaptıkları toplantıda, küresel ticaret gerilimlerinin euro bölgesi büyümesini daha da yavaşlatabileceğini belirterek, risk değerlendirmelerini düşürüp düşürmemeyi tartıştılar.
ECB'nin 13 Eylül'de yaptığı toplantının bugün açıklanan tutanaklarına göre politika yapıcılar sonuçta yerel ekonominin kayda değer bir toparlanma gücü gösterdiğine karar verdiler.
Dolayısıyla son yavaşlamanın ardında yatan faktörlerin geçici olmayabileceğini öne sürenler olsa bile, politika yapıcılar büyümenin karşısındaki risklerdeki denge devam ettiği kararına vardılar.
ECB korumacılık risklerinin arttığı uyarısında bulunmakla beraber, geçen ay beklendiği gibi para politikasını değiştirmeyerek 2.6 trilyon euro (3 trilyon dolar) tahvil alım planını bu yıl sona erdirme ve önümüzdeki sonbaharda faiz oranlarını yükseltme çizgisini sürdürdü.
Tutanaklarda, "(Aşağı yönlü büyüme) revizyonlarının ardındaki bazı faktörlerin tamamen geçici bir nitelikte olmayabileceğine dair bir gözlem yapıldı... Ayrıca daha zayıf dış talepten iç talebe daha büyük bir yayılma olabileceği de iddia edildi" denildi.
Faiz oranını belirleyen yetkililer, ticaret gerilimlerinin, zamanla daha etkili olacak olsa bile, gerçek etkisinin şimdilik sınırlı kaldığı sonucuna vardılar.
Ekonomiye yıllarca verilen büyük çaplı destek artık enflasyonu yükseltmeye başladığı için ECB de, çok küçük adımlarla olmak üzere, bu desteği azaltıyor.
ECB herhangi bir faiz artırımını açıkça taahhüt etmese de, baş ekonomist Peter Praet dahil politika yapıcılar, 2019'un dördüncü çeyreğinde küçük bir artış olacağı ve ardından sadece küçük ve seyrek adımlar atılacağı yolundaki piyasa beklentisinden memnun olduklarını ifade ettiler.
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