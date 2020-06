En cool siz olun! abiye saç modelleri: Maşa, topuz, açık saç

3. Umursamaz ama dağınık değil

Yüze düşen asimetrik perçemler yüzünüze hem doğal hem de zarif bir hava verir. Tepesi hafifçe kabartılarak yükseklik verilen bu tarz saç modelleri boyunuzu daha uzun gösterir. Zaten çok uzun boyluysanız saç yüksekliğini fazla abartmamanızı tavsiye ederiz. Aynı saç modeline farklı saç aksesuarları kullanarak, ister romantik isterseniz klasik bir hava katabilirsiniz.

4. Modern bir klasik

"Ne varsa eskilerde var" diyenlerdenseniz, 40'lı yılların klasiği bu model hoşunuza gidebilir. Profesyonel bir dokunuş gerektiren bu model için saçlarınızın en azından omuz hizasında olması gerekir.

Topuz Modelleri

Topuz saç modeli, günün her saati, her kıyafetle ve her türlü organizasyonda rahatlıkla kullanabileceğiniz saç modelidir. Saçınızı kabartarak ya da sımsıkı tarayarak, en sadesinden en şatafatlısına istediğiniz görünümü kazandırabilirsiniz. Hemen her kozmetik mağazasında bulabileceğiniz muz toka, topuz simidi gibi çeşit çeşit topuz aksesuarlarını kullanarak kendiniz de kolayca topuz yapabilirsiniz.

1. Temel topuz modeli

Saçlarınız yeterince uzunsa, bu en basit, temel topuz modelini, minik detaylar ekleyerek istediğiniz havaya sokmanız mümkün. Muz tokayla saçınızı sımsıkı atkuyruğu yaparak topladıktan sonra, saçınızın ucunu tokanın çevresinde dolayın. Bunu saçınızı ördükten sonra da yapabilirsiniz.