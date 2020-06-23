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En cool siz olun! abiye saç modelleri: Maşa, topuz, açık saç

sebboy sebboy
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Saç, insanın dış görünümünü etkileyen en önemli unsurlardan biri.

En cool siz olun! abiye saç modelleri: Maşa, topuz, açık saç

Saç, insanın dış görünümünü etkileyen en önemli unsurlardan biri. Hatta şekli, boyu, rengi, parlaklığı, hacmi ile bazen diğer tüm unsurların önüne geçebiliyor. Bazen sadece ensenize düşen küçük bir bukle, bazen de şaşalı bir topuz saç modeli şıklığınızı tamamlar. Son yıllarda, tıpkı makyaj uygulamalarında olduğu gibi saçlarda da sadelik ve doğallığın ön plana çıktığını görüyoruz. Kuaförden çıkmış gibi değil de gelişigüzel şekil verilmiş gibi görünen modeller dikkat çekiyor. Renk seçeneklerinin ise sonu yok.

Doğal Görünümlü Abiye Saç Modelleri

Nişan, düğün, mezuniyet gibi özel günlerde saç modeli daha önemli hale geliyor. Katılacağınız etkinliğin mevsimi, saati, giyeceğiniz kıyafet, makyajınız; saç modelinizi seçerken dikkate almanız gereken ayrıntılar. Aklınız saçınızda kalmamalı. Sırf bu senenin modası diye, taşıyamayacağınız, bozulur endişesiyle kıpırdamaktan korkacağınız modelleri seçerek kendinize eziyet etmeyin. Bazen istediğiniz model sizin saçınız için uygun olmayabilir ya da kesim, boya gibi bir ön hazırlık gerektirebilir. Kıyafet seçimini yaptıktan sonra, aklınızdaki modellerle ilgili kuaförünüzle bir fikir alışverişi yapabilirsiniz.

Açık saç modelleri

Açık saç denince tabii doğal olarak uzun saçlar akla geliyor. Çoğu kadın bakımı zor olduğu gerekçesiyle saçını uzatmaya çekinir. Aslında en rahat, en pratik saç stilidir. Çabucak bir atkuyruğu yapar ve bunu da şık bir eşarpla tutturursanız günü kurtarırsınız. Saçlarınız temiz olduktan sonra, sadece bir taç kullanarak bile şık bir saç modeline kavuşabilirsiniz.

1. Hem sade hem iddialı

açık dalgalı saç

Saçınızı geniş yüzeyli bir fırça kullanarak, hacim verecek şekilde havalandırarak kurutun. Maşayı, saçınızdaki hareketin başlamasını istediğiniz yere koyun ve altta kalan saçı boruya çok sıkı olmayacak şekilde dolayın. Saçın yönü dışarıya doğru olmalı. Bundan sonra isterseniz iki yandan birer tokayla önlerini toplayabilir ya da tamamen açık bırakabilirsiniz.

2. Romantik kıvrımlar

romantik kıvrımlar

Maşa kullanarak saçlarınıza sadece hafif bir hareket katabileceğiniz gibi daha belirgin bukleler de elde edebilirsiniz. Bunun için maşayı daha sıkı kapatmalı ve saçı maşa borusuna daha sıkı dolamalısınız. Saçınızı yandan mı ya da ortadan mı ayıracağınıza maşa işleminden önce karar verin.

3. Umursamaz ama dağınık değil

modern kabarık

Yüze düşen asimetrik perçemler yüzünüze hem doğal hem de zarif bir hava verir. Tepesi hafifçe kabartılarak yükseklik verilen bu tarz saç modelleri boyunuzu daha uzun gösterir. Zaten çok uzun boyluysanız saç yüksekliğini fazla abartmamanızı tavsiye ederiz. Aynı saç modeline farklı saç aksesuarları kullanarak, ister romantik isterseniz klasik bir hava katabilirsiniz.

4. Modern bir klasik

40'lar

"Ne varsa eskilerde var" diyenlerdenseniz, 40'lı yılların klasiği bu model hoşunuza gidebilir. Profesyonel bir dokunuş gerektiren bu model için saçlarınızın en azından omuz hizasında olması gerekir.

Topuz Modelleri

Topuz saç modeli, günün her saati, her kıyafetle ve her türlü organizasyonda rahatlıkla kullanabileceğiniz saç modelidir. Saçınızı kabartarak ya da sımsıkı tarayarak, en sadesinden en şatafatlısına istediğiniz görünümü kazandırabilirsiniz. Hemen her kozmetik mağazasında bulabileceğiniz muz toka, topuz simidi gibi çeşit çeşit topuz aksesuarlarını kullanarak kendiniz de kolayca topuz yapabilirsiniz.

1. Temel topuz modeli

basit topuz

Saçlarınız yeterince uzunsa, bu en basit, temel topuz modelini, minik detaylar ekleyerek istediğiniz havaya sokmanız mümkün. Muz tokayla saçınızı sımsıkı atkuyruğu yaparak topladıktan sonra, saçınızın ucunu tokanın çevresinde dolayın. Bunu saçınızı ördükten sonra da yapabilirsiniz.

2. Bahar dalı

bahar dalı

Değişik malzemelerden, çeşit çeşit renk ve modeldeki bir saç tokası, basit bir topuzu özel bir günde de kullanabileceğiniz bir modele çevirebilir. Saçınızı ensede değil de biraz daha yüksekten toplarsanız, daha yüksek hacimli bir topuzunuz olur.

3. Asi perçemler

önden bukleli

İnce ve uzun bir boynunuz varsa, sizin için en ideal topuz modeli bu tür ense topuzları olabilir. Yanaklarınıza ya da alnınıza düşen tek bir perçemle sade bir topuzu şık bir gece saçına dönüştürebilirsiniz.

4. Örgülü yüksek topuz

kaküllü yüksek topuz

Yüksek topuzlar yüzünüzü daha ince, boyunuzu daha uzun gösterir. Bu modelde klasik, derli-toplu ve yüksek bir topuz, zarif bir örgüyle çevrelenerek hareket kazanır.

Maşa Modelleri

Saçlarınız çok kısa değilse ve kolay şekil alıyorsa, maşa modellerini kendiniz de kolayca uygulayabilirsiniz. Saçınızı yıkadıktan sonra mutlaka saç kremi ve kurutma işleminden önce de ısı korumalı bir saç spreyi kullanın. Sprey saçınıza doğal bir parlaklık verirken, şekil almasını da kolaylaştırır.

1. Yaramaz dalgalar

kısa kabarık

Eskiden sadece perma yaptırarak sahip olabileceğiniz kıvrımlara sadece maşa ile ulaşabilirsiniz. Üstelik bunun için saçlarınızın uzun olması da gerekmez.

2. Örgü masumiyeti

örgülü maşa

Sade fakat dikkat çekici bu modelde düz taranan saçların üst tarafı çepeçevre bir örgüyle çerçeveleniyor. Saçlarınızı yıkayıp kuruttuktan sonra sprey sıkarak tepesini hafifçe kabartın. İki taraftan eşit kalınlıkta saç tutamları alarak ince birer örgü yapın ve bunları başınızın arkasında birleştirin. Geri kalan saçlarınıza maşayla istediğiniz kalınlıkta bukleler yapın.

3. Gevşek atkuyruğu

maşalı atkuyruğu

Maşayı günlük kullanımda saça minik bir hareket katmak için kullanabileceğiniz gibi, özel günlerde basit bir atkuyruğuna nefis bukleler eklemek için de kullanabilirsiniz.

4. Şelale

şaşalı kıvrımlar

Dağınık değil ama şaşalı kıvrımları olan bir saç modeli istiyorsanız, biraz takviyeye ihtiyacınız olabilir. Bunun için klipsli ek saçlardan destek alabilirsiniz.

Atkuyruğu modelleri

Klasik kurtarıcı saç stili. Saç uzunluğu en azından omuz hizasındaysa, her yaşta ve ister kıvırcık ister düz olsun her saç tipinde atkuyruğu, pratik ve şık bir tercih olacaktır. Vaktinizin kısıtlı olduğu ya da saçlarınızın çok yıprandığını düşündüğünüz zamanlarda atkuyruğu imdadınıza yetişir.

1. Dümdüz atkuyruğu

düz atkuyruğu

Saçlarınızı toplamaya başlamadan önce, istediğiniz yönde ayırın ya da hepsini geriye doğru tarayın ve ensede sıkı bir şekilde toplayın. Aradaki kısa saç tellerinin uçuşmasını önlemek için saç mumu kullanabilirsiniz.

2. Boğumlu atkuyruğu

boğumlu atkuyruğu

Sıradan bir atkuyruğundan, çok şık bir abiye saç elde etmek mümkün. Saçlarınızı yıkayıp, geniş bir fırçanın da yardımıyla kurutun. Kurutma işlemini başınızı öne eğerek, bir yandan da elinizle ya da fırçayla savurarak yaparsanız, saçınızın hacmini daha da yükseltebilirsiniz. Elde ettiğiniz bu hacmi kaybetmemek için bu aşamadan sonra fırçayı fazla kullanmayın. Saçınızı altlı üstlü 2 parçaya ayırın. Bunlardan birini tepeye, birini enseye yakın olacak şekilde 2 gevşek bir atkuyruğu yapın. Üstteki atkuyruğunun alttakiyle karşılaştığı noktada her ikisini birleştirin. Birleşme yerine bir tutam saçınızı dolayın ve siyah tokayla sabitleyin. Saçınızın uzunluğuna göre dilediğiniz kadar boğum elde edebilirsiniz.

3. Örgülü atkuyruğu

örgülü atkuyruğu

Gevşek toplanmış saçlarınızı düzensiz ve gevşek bir şekilde örerek, sizi daha genç ve dinamik gösterecek bir saç modeli elde edebilirsiniz.

4. Tokalı atkuyruğu

boru toka

Aksesuarlar at kuyruğuna mükemmel bir dokunuş katar. Kıyafetinize uygun renk ve modeldeki aksesuarlarla şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. Bu aksesuarlardan bazıları saçlarınıza ilave yapabilmenize de olanak verir. Saçınızın hacmini artırmak için de bu klipsli saç uzantılarından yararlanabilirsiniz.

5. Dağınık atkuyruğu

dağınık atkuyruğu

Saçınıza hafif bir kabarıklık vermek için de maşa kullanabilirsiniz. Bunun için saçınızın üzerinden bir tutam alın ve mümkün olduğunca köklerine yakın bir yerden maşayla sıkıştırın. Saça bu şekilde hacim kazandırdıktan sonra, yanlardan istediğiniz kadarını dışarıda bırakarak gevşek bir atkuyruğu yapın.

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