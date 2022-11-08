En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar? 2022 işsizlik maaşı tavan ve taban ücretleri ne kadar oldu?

Her yıl sayısız yeni işsizin başvurduğu İŞKUR ödeneği 2022 yılında uygulanan son zamlarla birlikte kişilere ödenmektedir. Bireylerin aldıkları işsizlik ödeneğinin ücreti ise belirli hususlar çerçevesinde belirlenmektedir. Ödenen prim gününe göre 6, 8 ya da 10 ay boyunca alınabilen işsizlik maaşı e-Devlet ve İŞKUR resmi siteleri üzerinden sorgulanabilmektedir.

İşsizlik maaşı 2022 tavan ve taban ücretleri

Yeni işsizlere İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşının miktarı, belli hususlar çerçevesinde belirlenmektedir. Temel olarak bu miktarı etkileyen husus, kişilerin son 120 gün boyunca kaç TL maaş ile çalışmış olduğudur. 2022 işsizlik maaşı miktarları göz önüne alındığında ise kişilere en yüksek işsizlik maaşı 5.137, en düşük işsizlik maaşı 1.986 TL ödenek iletilmiştir. İşsizlik maaşının hangi faktörler çerçevesinde değişiklik gösterdiği ise aşağıdaki gibidir:

Son 4 ay içerisinde 2022'nin asgari ücreti ile çalışmış olmak

Hizmet ahdinin feshinden önce, son 4 ay içerisinde 2022 yılının ikinci döneminin asgari ücreti ile çalışmış olmak

120 gün boyunca en az 9.750 TL ve üzerindeki bir ücret ile çalışmış olmak

Son 4 ay boyunca minimum 15.000 TL ile çalışmış olmak

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde hesaplanan işsizlik ödeneği, damga vergisi oranı gibi etmenlerin ardından son hâlini almaktadır. Dolayısıyla kişiler, e-Devlet veya İŞKUR resmî sayfaları üzerinden almaya hak kazandıkları işsizlik ödeneğinin miktarını sorgulayabilmektedir. Ayrıca İŞKUR işsizlik ödeneği miktarını öğrenmek isteyen kişiler, ilgili birimlere giderek şahsen bilgi alabilmektedir.

2022 güncel en yüksek ve en düşük işsizlik ödeneği miktarı

Belli hususlar doğrultusunda hesaplanan işsizlik ödeneği, 2022 güncel fiyatlar baz alındığında 1.986 TL olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla en düşük işsizlik maaşı 1.986 TL iken bu miktar 2022 yılında bu dönemin ilk yarısındaki asgari ücretle çalışan kişilere ödenmektedir. 2022 senesinin ikinci döneminin asgari ücreti ile çalışmış olan bireylerin merak ettikleri işsizlik maaşı taban ücreti ise 2.568 TL olarak belirtilmektedir.

Hizmet akdinin feshinden önceki 4 ay boyunca 9.750 TL ile çalışmış olan kişiler, en yüksek işsizlik maaşı olarak 3.870 TL alabilmektedir. İşsizlik maaşı tavan ücreti de son 120 gün boyunca 15.000 TL ile çalışmış olan bireyler için geçerlidir. Bu kapsamda bulunan yeni işsizler, minimum 5.137 TL ödenek alabilmektedir.

