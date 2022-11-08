İşsizlik maaşı kimler alabilir, işsizlik maaşı başvurusu şartları nedir? İşsizlik maaşı hangi hâllerde alınamaz?

Yeni işsizlerin İŞKUR tarafından sunulan ödeneği alabilmeleri için sigorta primlerini ödemiş olmaları gerekmektedir. Minimum 600 gün prim ödemiş olan bireyler, diğer işsizlik maaşı başvuru şartlarını karşıladıkları takdirde bu ödeneği almaya hak kazanmaktadır. Verilen işsizlik maaşının süresi de ödenen prim gününe göre belirlenmektedir. peki, işsizlik maaşı şartları nelerdir ve kimler işsizlik maaşı alabilir?

İşsizlik maaşı kimler alabilir?

Her yıl birçok kişinin başvurduğu işsizlik maaşının kimler tarafından alınabildiği sıkça sorgulanmaktadır. Bu noktada kişilerin işsizlik maaşı alma şartları karşılanması gerekir. İşsizlik maaşı şartlarını karşılamayan bireyler, ödenen prim gününe göre süresi belirlenen bu maaştan yararlanamaz. İşsizlik sigortası kapsamındaki kişiler farklı meslek gruplarına hitap edebilir. Söz edilen bu ödeneği almak isteyen bireylerin sigorta primlerini ödemiş olmaları ise temel kurallar arasında yer almaktadır.

Bireylerin hizmet akdinin feshinden sonra 30 gün içerisinde işsizlik ödeneği başvurularını tamamlamaları mümkündür. Yeni işsizler için açıklanan İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu şartları ise aşağıdaki gibidir:

İşsizlik maaşı alma şartlarının başında kişilerin son iş yerlerinden herhangi bir kusura bağlı olarak ya da kendi istekleri ile ayrılmamış olmaları gelmektedir.

Hizmet akdi feshedilen bireyler, işsizlik maaşından yararlanabilmek için mutlaka 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurmalıdır.

Yeni işsizlerin İŞKUR tarafından sunulan ödeneği alabilmeleri için hizmet akdinin feshinden önceki 120 gün boyunca çalışmış olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda "3 ay çalışan işsizlik maaşı alabilir mi?" sorusu "hayır" olarak yanıtlanır.

Son iş yerinden ayrılmadan önce minimum 120 gün boyunca çalışmış olan kişiler, işsizlik maaşı alabilmek için en az 600 gün prim ödemiş olmalıdır.

Prim ödemesinin 900 ya da 1080 gün olması durumunda ise alınabilen işsizlik ödeneğinin süresi uzar.

İşsizlik maaşı hangi hâllerde alınamaz?

Hizmet akdinin feshinden sonra işsizlik ödeneği başvurularını tamamlamak isteyen yeni işsizler, İŞKUR tarafından belirlenen maaş şartlarını sıkça araştırmaktadır. Bu doğrultuda en çok yanıt aranan sorulardan biri de "Kimler işsizlik maaşı alamaz?" olmaktadır. İşsizlik maaşı alamayacak kişiler işsizlik maaşı alma şartları kapsamında bu şartları karşılamayan kişilerdir. İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu şartları karşılanmadığı için işsizlik maaşı alınmayacak durumlar: