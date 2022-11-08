HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Ücretsiz izinde işsizlik maaşı alınır mı? Ücretsiz izin işsizlik maaşını etkiler mi, rapor alan kişi işsizlik maaşı alabilir mi?

Ücretsiz izinde işsizlik maaşı alınır mı? Ücretsiz izin işsizlik maaşını etkiler mi, rapor alan kişi işsizlik maaşı alabilir mi?

08.11.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koşullara bağlı olarak çalışma süreleri çeşitli etkenlerle durdurulabilir. İşçiler doğum izni, raporlu izin ve ücretsiz izin gibi düzenlemelerle, zorunlu hâllerde çalışmaya ara vermek zorunda kalabilir. Bu izin süreleri boyunca herhangi bir ekonomik mağduriyet yaşamamak için çözüm yolları ararlar. Bu çözüm yollarından biri de İş Kanunu’nda belirtilmiş düzenlemelerdir. Peki bu düzenlemelere göre ücretsiz izinde işsizlik maaşı alınır mı? Ücretsiz izin işsizlik maaşını etkiler mi?

Ücretsiz izinde işsizlik maaşı alınır mı? Ücretsiz izin işsizlik maaşını etkiler mi, rapor alan kişi işsizlik maaşı alabilir mi?

Bireyler çeşitli nedenlerden dolayı izne ayrılabilir. İsteğe bağlı olmayan izinler süresince ekonomik mağduriyetlerini bir nebzede olsa giderecek çeşitli yöntemlere başvurular. İşçilerin ve işverenlerin iş akdi boyunca karşılaşacağı sorun ve karmaşıklığı önlemek adına İş Kanunu çıkarıldı. Bu kanunda pek çok konuya değinilmiş ve çeşitli düzenlemeler yürürlüğe sokulmuştur. Bu yöntemlerden biri de işsizlik maaşıdır. İşçinin iş akdine zorunlu olan çeşitli nedenlerle devam edememesi, iş akdinin bozulması gibi durumlarda Sağlık Sigortası, prim gibi konularda mağduriyet yaşamaması için İşsizlik Sigortası uygulamasına başlamıştır. Bu uygulama, işçinin çalıştığı süre boyunca iş akdinin kendi kusur ve isteği dışında sonlanması durumunda yararlanabileceği bir destektir.

Ücretsiz izinde işsizlik maaşı alınır mı?

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için belirlenmiş koşulların sağlanmış olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayamayanların işsizlik ödeneğinden yararlanma imkânları yoktur. Ücretsiz izine ayrılmış kişiler çalışmadıkları dönem boyunca gelir kaybına uğramamak için işsizlik maaşına başvurmak isteyebilirler. Ücretsiz izinde iş akdi feshedilmediği ve dolmadığı için işsizlik maaşı alamazlar. Bunun yerine İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ve İŞKUR tarafından verilen kısa çalışma ödeneği ile "Nakdi Ücret Desteği"nden yararlanabilirler.

Ücretsiz izin işsizlik maaşını etkiler mi?

Ücretsiz izne çıkarılmış olanlara İŞKUR tarafından "Nakdi Ücret Desteği" adı altında yardım sağlanmaktadır. Nakdi destek için yapılan bu ödemeler işsizlik maaşını etkilemez çünkü işsizlik ödeneğinden yararlanamayan kişiler bu yardımdan faydalanabilir.

İlginizi Çekebilir

Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?

Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?

1995, 2002, 2004, 2006, 2008 sigorta girişli ne zaman emekli olur?

1995, 2002, 2004, 2006, 2008 sigorta girişli ne zaman emekli olur?

 30 yıl üstü emekli ikramiyesi hesaplama

30 yıl üstü emekli ikramiyesi hesaplama

 İşe girince işsizlik maaşı kesilir mi?

İşe girince işsizlik maaşı kesilir mi?

 Malulen emekli olmak için ne gerekir?

Malulen emekli olmak için ne gerekir?

6 ay ücretsiz izin sonrası işsizlik maaşı alınabilir mi?

İşsizlik maaşı son 120 günlük brüt dönem üzerinden hesaplanmaktadır. Ancak son 120 gün içinde ücretsiz izine ayrılmak zorunda kalanlar, 120 günlük brüt prim değerlendirmesinde kesinti olarak kabul görmez. Dolayısıyla diğer şartları karşılıyorsa işsizlik ödeneğini alabilirler. İşsizlik maaşı şartlarının karşılanması takdirde kişi işsizlik ödeneği için başvuru yapabilir.

Doğum sonrası ücretsiz izin işsizlik maaşını etkiler mi?

Bazı durumlarda çalışan kişinin sigorta primi yatırılmamış olsa da bu durum işsizlik maaşının bir şartı olan "son 120 gün sigorta pirimi ödenmesi" gerekliliğine dikkate alınmaz. Çalışan kişi eğer sağlık raporu aldıysa bu hâllerden birisi sayılır ve primi yatırılmamış olsa da son 120 gün için bu dikkate alınmaz. Analık izni olarak bilinen izinde eğer kişi işsizlik maaşının diğer şartlarını karşılıyorsa ve izindeyken işten ayıldığında son 120 günü ödenmiş gibi değerlendirilir ve işsizlik maaşı alınabilir.

Doğumdan sonra ücretsiz izin alması konusunda dikkat edilmesi gereken şey analık izni bittikten sonra kişinin kendi isteğiyle işten çıkmamasıdır. Eğer kişi istifa ederse işsizlik maaşı alamaz. Yani çalışan anne, analık izni bittikten sonra işsizlik maaşı şartlarını karşılaması takdirde son 120 gün ödenmiş gibi değerlendirilir.

Rapor alan kişi işsizlik maaşı alabilir mi?

Rapor alan kişi hizmet akdinde sayıldığı için şartları sağladığı takdirde işsizlik maaşı alabilir. Eskiden işsizlik maaşı için sürekli olarak çalışmış olma koşuşu varken yapılan düzenleme sonrasında işsizlik maaşı için hizmet akdinde sayılıyor olmak yeterlidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Naci Görür gördüklerini anlatıp isyan etti: "Benim aklım ermiyor!"Naci Görür gördüklerini anlatıp isyan etti: "Benim aklım ermiyor!"
Şiddetli yağmur ve kar uyarısı! Aralarında İstanbul da var Şiddetli yağmur ve kar uyarısı! Aralarında İstanbul da var
Anahtar Kelimeler:
İşsizlik Maaşı Ücretsiz izin işsizlik maaşı alma şartları işsizlik ödeneği

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşlarına yeni ayar! En düşüğü 5 bin liraya...

Emekli maaşlarına yeni ayar! En düşüğü 5 bin liraya...

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum

Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum

Herkesin gözü önünde vurdu, kimse oralı bile olmadı

Herkesin gözü önünde vurdu, kimse oralı bile olmadı

Son hali şaşırttı! Bakan bir daha baktı

Son hali şaşırttı! Bakan bir daha baktı

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

İlginizi Çekebilir

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Kalçalarının gerçek olduğuna kimseyi inandıramıyor!

Kalçalarının gerçek olduğuna kimseyi inandıramıyor!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.