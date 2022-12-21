En ekonomik temizlik yöntemi! Tek sabunla bütün evi temizleyebilirsiniz

Evinizin çok kısa süre içerisinde pislenmesinden rahatsız oluyorsanız yanlış temizlik malzemelerini kullanıyor olabilirsiniz. Bazen çok paralar verilerek alınan temizlik malzemeleri evin çok daha hızlı tozlanmasına neden olabiliyor. Ekonomik ama etkili temizlik ürünleri arayanların yardımına en eski temizlik malzemesi koşuyor. Beyaz sabun hem oldukça uygun fiyatlı hem de evinizi pırıl pırıl yapıyor. Ancak beyaz sabunu kullanma yönteminiz de evin temizliğinde önem taşıyor.

TikTok hesabından pratik çözümler paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı tüm evinin temizliğini tek bir beyaz sabun kalıbıyla yaptığın belirtti.

Ocakta bulunan 4 litre sıcak suyun içerisine bir kalıp rendelediği beyaz sabunu eklediğini gösteren kullanıcı bu beyaz sabun ve su karışımını üzeri köpük köpük olana kadar karıştırdığını belirtti.

Sıcak karışımın içerisine 1 yemek kaşığı karbonat ekledikten sonra karıştırmaya devam etti. Bu karışımla evdeki her yeri temizleyebileceğini belirten kullanıcı yerler, fayanslar ve kapılarda etkili sonuçlar alınabileceğini açıkladı. Ayrıca tencere ve tavaların arkasındaki kararmaları da alarak mutfak ürünlerini ışıl ışıl yapacağını paylaştı.

İyice homojen hale gelen karışımı kavanoza dökerek kullanıma hazır hale getirdi.

