En etkili antibiyotik: Soğana karanfil batırıp başucunuza koyun! Kışın hastalıklardan korunun

Soğuk havaların gelmesiyle beraber hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Bu süreçte hasta olmamak için sağlıklı ve bol vitaminli gıdalar ile beslenmenin yanında soğan karanfil kürünü de uygulayarak kendinizi tam anlamıyla koruma altına alabilirsiniz. İşte kış aylarında hastalıklardan koruyan karanfilli soğan tarifinin uygulama yöntemi...

YATMADAN ÖNCE UYGULAYIN

Yatmadan önce bir orta boy soğana aralarında biraz boşluk kalacak şekilde karanfilleri batırın. Daha sonra hazırladığınız bu karanfil batırılmış soğanı başucunuza koyarak uyuyun. Yüzyıllar öncesine dayanan bu tarif en etkili antibiyotik olarak biliniyor.

KARANFİLLİ SOĞANIN FAYDALARI

Soğana karanfil batırmanın en önemli faydası doğal antibiyotik etkisi göstermesidir. Bilinen bir diğer faydalarından biri de öksürük krizlerini yatıştırması. Gece boyu öksürük krizlerine maruz kalıyorsanız soğan karanfil yöntemi ile bu soruna çözüm getirmeniz mümkün.

Soğan ve karanfil bir araya gelince üst solunum yollarında bulunan enfeksiyonlara karşı etki gösterir. Aynı zamanda burun tıkanıklığını da geçiren soğan ve karanfil, rahat bir nefes almak için denenmesi gereken etkili yöntemlerden biridir. Grip, nezle ve soğuk algınlığı yaşamamak ve yaşandığında daha hafif atlatmak için bu yöntemi mutlaka denemelisiniz.



