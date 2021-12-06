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En güçlü telefonları mı merak ediyorsunuz? İşte AnTuTu'nun son listesi

06.12.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AnTuTu, kasım ayının en güçlü Android telefonları sıralamasını yayınladı. En güçlü Android akıllı telefonlar arasında dikkat çeken birçok model var.

En güçlü telefonları mı merak ediyorsunuz? İşte AnTuTu'nun son listesi

Akıllı telefon sektörü, aralık ayına girer girmez oldukça hareketli bir hale geldi. Bunun nedeni Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 mobil platformunu görücüye çıkarması ve Snapdragon 8 Gen 1'i resmen tanıtmasıydı. Henüz bu işlemciye sahip bir telefon piyasaya sunulmasa da, bu işlemcinin selefi Snapdragon 888 ve Snapdragon 888+'ın damga vurduğu kasım ayının en güçlü Android telefonları listesi yayınlandı. Listeyi hazırlayan ise AnTuTu.

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İŞTE KASIM'IN EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLARI

AnTuTu'nun en güçlü Android telefonlar listesinde şaşırtıcı olmayan bir şekilde, üst seviyede yer alan telefonların tamamında Snapdragon 888+ veya Snapdragon 888 işlemci yer alıyor. Lider ise Xiaomi Black Shark 4S Pro olarak karşımıza çıkıyor. Listenin tamamı ise şöyle sıralanıyor:

  • Xiaomi Black Shark 4S Pro
  • ZTE nubia Red Magic 6S Pro
  • Vivo iQOO 8 Pro
  • Xiaomi Black Shark 4 Pro
  • Vivo X70 Pro+
  • Asus ROG Phone 5s
  • Vivo iQOO 8
  • Lenovo Legion 2 Pro
  • Oppo Find X3 Pro
  • Realme GT
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AnTuTu

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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