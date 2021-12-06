En güçlü telefonları mı merak ediyorsunuz? İşte AnTuTu'nun son listesi

Akıllı telefon sektörü, aralık ayına girer girmez oldukça hareketli bir hale geldi. Bunun nedeni Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 mobil platformunu görücüye çıkarması ve Snapdragon 8 Gen 1'i resmen tanıtmasıydı. Henüz bu işlemciye sahip bir telefon piyasaya sunulmasa da, bu işlemcinin selefi Snapdragon 888 ve Snapdragon 888+'ın damga vurduğu kasım ayının en güçlü Android telefonları listesi yayınlandı. Listeyi hazırlayan ise AnTuTu.

İŞTE KASIM'IN EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLARI

AnTuTu'nun en güçlü Android telefonlar listesinde şaşırtıcı olmayan bir şekilde, üst seviyede yer alan telefonların tamamında Snapdragon 888+ veya Snapdragon 888 işlemci yer alıyor. Lider ise Xiaomi Black Shark 4S Pro olarak karşımıza çıkıyor. Listenin tamamı ise şöyle sıralanıyor:

Xiaomi Black Shark 4S Pro

ZTE nubia Red Magic 6S Pro

Vivo iQOO 8 Pro

Xiaomi Black Shark 4 Pro

Vivo X70 Pro+

Asus ROG Phone 5s

Vivo iQOO 8

Lenovo Legion 2 Pro

Oppo Find X3 Pro

Realme GT





