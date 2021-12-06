En güçlü telefonları mı merak ediyorsunuz? İşte AnTuTu'nun son listesi

Akıllı telefon sektörü, aralık ayına girer girmez oldukça hareketli bir hale geldi. Bunun nedeni Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 mobil platformunu görücüye çıkarması ve Snapdragon 8 Gen 1'i resmen tanıtmasıydı. Henüz bu işlemciye sahip bir telefon piyasaya sunulmasa da, bu işlemcinin selefi Snapdragon 888 ve Snapdragon 888+'ın damga vurduğu kasım ayının en güçlü Android telefonları listesi yayınlandı. Listeyi hazırlayan ise AnTuTu.
AnTuTu'nun en güçlü Android telefonlar listesinde şaşırtıcı olmayan bir şekilde, üst seviyede yer alan telefonların tamamında Snapdragon 888+ veya Snapdragon 888 işlemci yer alıyor. Lider ise Xiaomi Black Shark 4S Pro olarak karşımıza çıkıyor. Listenin tamamı ise şöyle sıralanıyor:
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