En iyi aksiyon filmleri 2023 - Mutlaka izlenmesi gereken macera dolu aksiyon filmleri

Macera dolu aksiyon filmleri sinema dünyasının en heyecan verici ve adrenalini yüksek türlerinden biridir. İzleyicileri büyüleyen, gizemli dünyalara taşıyan ve sürükleyici hikâyeleriyle kalpleri çalan bu filmler izleyicilere unutulmaz deneyimler sunar. Özellikle yabancı aksiyon filmleri hızlı arabalar, patlayan binalar, nefes kesen dövüş sahneleri ve büyüleyici görsel efektler gerçeküstü bir dünyanın içine çeker. Gerilimi doruklarda yaşarken kahramanların zorlu mücadelelerine tanık olacak ve onlarla birlikte adım adım ilerleyeceksiniz!

Mutlaka izlenmesi gereken macera dolu aksiyon filmleri

Macera filmleri sadece görsel şölen sunmaz aynı zamanda derinlikli karakterler ve etkileyici hikayelerle de dikkat çeker. Kahramanlarının içsel yolculuğuna tanık olacak, onların korkularını, güçlükleri ve zaferlerini paylaşacaksınız. Kendinizi onların yerine koyacak ve heyecan dolu serüvenlerine ortak olacaksınız.

İşte sizler için hazırladığımız en iyi aksiyon filmleri listesi:

Yönetmen: Chad Stahelski

Oyuncular: Keanu Reeves, Ian McShane

Tür: Aksiyon, Suç

Süre: 2 saat 11 dakika

Emekli bir suikastçi olan Wick'in köpeğine yapılan bir saldırı sonrası intikam ateşiyle yeniden harekete geçtiği bir aksiyon serisidir. Yüksek tempolu dövüş sahneleri ve etkileyici görsel stiliyle izleyicileri kendine hayran bırakan bir maceranın konu edildiği film en iyi aksiyon filmleri listemizin başında yer alıyor.

2. Mad Max: Fury Road (2015)

Yönetmen: George Miller

Oyuncular: Tom Hardy, Charlize Theron

Tür: Aksiyon, Macera

Süre: 2 saat

Aksiyon macera filmleri dendiğinde post-apokaliptik bir dünya düşünülmeden olmaz. Filmde Max adlı bir savaşçı ve Furiosa adlı bir kadın lider, acımasız bir tiranın egemenliği altındaki çölde hayatta kalmak ve özgürlük için mücadele etmek zorundadır. Büyüleyici araba kovalamacaları ve nefes kesen görsel efektleriyle dikkat çeken bir aksiyon şölenidir.

3. Wonder Woman (2017)

Yönetmen: Patty Jenkins

Oyuncular: Gal Gadot, Chris Pine

Tür: Aksiyon, Macera

Süre: 2 saat 21 dakika

Aksiyon macera filmleri dendiğinde akla ilk gelen filmlerden birisi olan Wonder Woman filminde güçlü ve cesur Amazon prensesi Diana, I. Dünya Savaşı'nın ortasında insanlığın kaderini değiştirecek bir savaşa atılır. Efsanevi Wonder Woman olarak bilinen Diana, tanrısal güçlerini kullanarak adaleti sağlamak için savaşır. Görsel efektleri ve etkileyici kadın kahramanıyla öne çıkan bir macera filmidir.

4. Mission: Impossible - Fallout (2018)

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Oyuncular: Tom Cruise, Henry Cavill

Tür: Aksiyon, Gerilim

Süre: 2 saat 27 dakika

Casus Ethan Hunt, ekibinin dağılmasının ardından bir kez daha dünyayı tehdit eden bir terör örgütüyle mücadele etmek zorundadır. Heyecan dolu aksiyon sahneleri, gerilim dolu anlar ve Tom Cruise'un inanılmaz dublör performanslarıyla dolu bir casus filmidir.

5. Black Panther (2018)

Yönetmen: Ryan Coogler

Oyuncular: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan

Tür: Aksiyon, Macera

Süre: 2 saat 14 dakika

Gizli bir Afrika krallığı olan Wakanda özgün kaynaklara sahip olması nedeniyle tehlikede olan bir halktır. T'Challa, babasının ölümünden sonra tahta geçer ve kendi yeteneklerini keşfederek Black Panther olarak savaşır. Etkileyici görsel efektleri ve güçlü bir hikayesiyle öne çıkan bir süper kahraman filmidir. IMDB puanı en yüksek aksiyon filmleri kategorsinde yer alan bu film mutlaka izlemeniz gereken filmlerden biri.

6. Avengers: Infinity War (2018)

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Chadwick Boseman

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 149 dakika

Aksiyon bilim kurgu filmleri dendiğinde akıllarda canlanan Marvel evreninin en çok izlenen filmlerinden birisi olan Avengers: Infinity War filmini mutlaka izlemelisiniz! Marvel Sinematik Evreni'nin devasa takım filmi "Avengers: Infinity War", yönetmenliğini Anthony ve Joe Russo kardeşlerin üstlendiği bir aksiyon-macera yapımıdır. Marvel süper kahramanları, evrenin en güçlü düşmanı Thanos'un evreni yok etmek için topladığı Sonsuzluk Taşları'na karşı mücadele eder. Iron Man, Thor, Hulk, Captain America ve daha birçok süper kahraman, dünyayı kurtarmak için bir araya gelir. Sürükleyici hikayesi, etkileyici görsel efektleri ve unutulmaz karakter performanslarıyla "Avengers: Infinity War" sinema tarihindeki en büyük çaplı çatışmalardan birini sunar.

7. Avengers: Endgame (2019)

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 181 dakika

Aksiyon bilim kurgu filmleri listesinde yerini alan "Avengers: Endgame", yönetmenliğini Anthony ve Joe Russo kardeşlerin üstlendiği epik bir aksiyon-macera filmidir. Thanos'un evreni yıkma planının sonuçlarına karşı verilen savaşı anlatır. Iron Man, Captain America, Thor, Hulk ve diğer Avengers üyeleri, kaybettiklerini geri getirmek ve dünyayı kurtarmak için zamanda yolculuk yapar. Film, Marvel Sinematik Evreni'nin 22 filmlik bir dönemi sonlandırırken büyük bir duygusal yüksekliği ve destansı bir finali sunar.

8. Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

Yönetmen: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

Oyuncular: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Süre: 117 dakika

"Spider-Man: Into the Spider-Verse", akisyon bilim kurgu filmleri içerisinde bir alternatif oluşturan yapım Bob Persichetti, Peter Ramsey ve Rodney Rothman'ın yönetmenliğini yaptığı ödüllü bir animasyon filmidir. Farklı boyutlardan gelen çeşitli Spider-Man karakterlerinin bir araya geldiği hikayeyi anlatır. Genç Miles Morales'in, örümcek güçlerini keşfetmesiyle başlayan macerası, farklı Spider-Man versiyonlarıyla birleşir. Görsel olarak çarpıcı animasyon stili, zengin karakterizasyon ve enerjik müzikleriyle "Spider-Man: Into the Spider-Verse", klasik süper kahraman hikayesine yeni bir soluk getirir.

9. 1917 (2019)

Yönetmen: Sam Mendes

Oyuncular: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott

Tür: Savaş, Dram

Süre: 119 dakika

Sam Mendes'in yönettiği "1917", Birinci Dünya Savaşı'nın ortasında geçen etkileyici bir savaş drama filmidir. İki genç İngiliz asker, düşman hatlarının arkasında ilerleyerek bir mesajı iletmekle görevlendirilir. Film, gerçek zamanlı bir deneyim sunarak izleyiciyi askerlerin yaşadığı zorluklarla yüzleştirir. "1917", sinematografisi, etkileyici sahneleri ve gerilim dolu atmosferiyle dikkat çeken bir başyapıttır.

10. Tenet (2020)

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Gerilim

Süre:150 dakika

Aksiyon bilim kurgu filmleri arasında yer alan ve Christopher Nolan'ın yazıp yönettiği "Tenet", sıra dışı bir bilim kurgu aksiyon filmidir. Protagonist adındaki bir casus, zamanda ileri geri gidebilen bir teknolojiyi kullanarak dünyayı yok olmaktan kurtarmaya çalışır. Gizemli ve karmaşık bir hikaye, görsel olarak büyüleyici sahneler ve sinematografik ustalıkla birleşir. "Tenet", zaman kavramını derinlemesine keşfeden bir macera sunar ve izleyiciyi şaşırtıcı bir yolculuğa çıkarır.

11. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Yönetmen: Destin Daniel Cretton

Oyuncular: Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu-Wai, Michelle Yeoh

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Süre: 132 dakika

Destin Daniel Cretton'ın yönettiği Marvel Sinematik Evreni'ne ait bir aksiyon-macera filmidir. Shang-Chi adındaki genç bir dövüşçünün, babasının gizemli örgütü Ten Rings ile olan geçmişiyle yüzleşmesini konu alır. Film, geleneksel Çin mitolojisiyle Marvel evrenini harmanlayarak etkileyici bir dünyaya adım atmamızı sağlar. Sürükleyici dövüş sahneleri, görsel efektler ve güçlü performanslarla "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", Marvel hayranlarına heyecan verici bir deneyim sunar.

12. No Time to Die (2021)

Yönetmen: Cary Joji Fukunaga

Oyuncular: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Ana de Armas

Tür: Aksiyon, Macera, Suç

Süre: 163 dakika

Cary Joji Fukunaga'nın yönettiği James Bond karakterinin tehlikeli aksiyon filmleri listesinde 25. yapımdır. Daniel Craig'in son kez James Bond olarak görüldüğü filmde, emekli olan Bond'un bir eski arkadaşının yardım çağrısıyla yeniden aksiyonun içine çekilmesi anlatılır. Bond, gizemli bir suçlu olan Safin ile mücadele ederken, sevdiklerini ve dünyayı korumak için zorlu görevlere atılır. "No Time to Die", heyecan verici aksiyon sahneleri, etkileyici görseller ve bağlantılı hikayesiyle James Bond hayranlarına unutulmaz bir deneyim sunar.

