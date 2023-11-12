En kalpsiz burçlar belli oldu! Aman dikkat sevildiklerini anladıkları zaman adeta süründürüyorlar

Aşk bazıları için çocuk oyuncağı, birçok kişi için de karmaşıktır. Kalbe söz geçmez ama partner seçiminde dikkatli olmak gerekir. Astrologlara göre bazı burçlar sevildiklerini anladıklarında deyim yerindeyse değişiyor. İşte sevildiğinde vazgeçilmez olduğunu düşünen burçlar...
Başak burçları yalnızca körkütük aşık oldukları kişilere daha yumuşak ve ılımlı taraflarını gösterirler. Eğer yeterince sevilmeyen bir partnerseniz ilişkinin bitmesi yakındır. Bir Başak burcuyla partner olmak, sık sık öz saygınızı zedeleyebilir.
Yay burcu insanı eğlencelidir. Fakat arkadaşlıkta ne kadar iyiyse aşkta da o kadar kötüdür. İlgisini çektiğinizde körkütük aşık olur fakat özgürlüğünün kısıtlandığını düşünürse bu aşk nefrete dönüşür. Bazı durumlarda sizi manipüle edebilir. Yaylar ilişkilerinde zamanla ilgisiz bir insana dönüşebilir.
Aslan burcu insanı, sorumlulukların bilincindedir. Liderlik özelliğine sahip bu kişiler kariyerlerinde oldukları kadar aşk hayatlarında başarılı olamazlar. Çünkü ilişki egolarını sarstığında değişirler. Onlar için kendi benliklerinden daha önemli bir şey yoktur.
Mesafeli yapısı ile bilinen Akrepler ise görüşlerini paylaşmaktan pek hoşlanmazlar. Bu kişiler, iç dünyalarından dışarıya taşan her detayın onları zayıflaştırdığına inanırlar. Aşkta da ketum tavrını sürdüren Akrep burçları, karşısındakini çıldırtabilir.
Yengeç burçları ulaşılmazı sever. Dolayısıyla peşinden koşacakları partner onların ilgisini daima çeker. Yengeçler takıntılıdır. Geçmişte onları çok üzen kişileri hatırlayıp dururlar. Öte yandan haklı çıkmak için sevgililerine türlü oyunlar oynamaktan da çekinmezler.