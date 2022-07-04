En ölümcül kanserlerdendi! Bu belirtiye dikkat

Kanserin pek çok çeşidi bulunuyor Mesane kanseri de riskli kanser türleri arasında yer alıyor. Mesane kanseri genellikle 50 yaş üstü erkeklerde görülse de kadınlarda da görülebiliyor. Sigara kullanımı, mesleki faktörler, kemoterapi, kronik mesane iltihabı mesane kanserine neden olan etkenler arasında yer alıyor. Erken teşhis olmadığında en tehlikeli kanser türleri arasında yer alan mesane kanserinde erken teşhis ölüm oranlarını büyük ölçüde azaltıyor. Erken teşhis etmek için özellikle idrarın görünümüne dikkat etmek gerekiyor.

MESANE KANSERİNİN EN YAYGIN BELİRTİSİ

İDRARDA KAN

Tek uyarı işareti olmasa da idrarınızda kan görülmesi, en kısa zamanda doktorunuzdan randevu almanız gerektiğinin önemli bir işaretidir. Hematüri adı verilen kanlı idrar birçok şekilde olabilir. Bazen pembemsi, parlak kırmızı, kahverengimsi veya sadece hafif çizgili kan, idrarınızda herhangi bir kan olması, mesanenizle ilgili sorunların bir göstergesi olabilir. Mesane kanseriniz olduğu anlamına gelmese de, idrar yolu enfeksiyonu (İYE) veya diğer sağlık sorunlarının bir işareti olabilir. Amerikan Kanser Derneği şöyle diyor: "Bu semptomların idrar yolu enfeksiyonu (İYE), mesane taşları, aşırı aktif mesane veya prostat büyümesi (erkeklerde) neden olması daha olasıdır. Yine de bir uzman tarafından kontrol edilmeleri önemlidir. Nedeninin bulunabilmesi ve gerekirse tedavi edilebilmesi için doktora başvurmalıdır."

MESANE KANSERİ OLAN KİŞİLERİN ÇOĞU İDRARINDA KAN GÖRDÜ

Bununla birlikte, mesane kanseri olanların yüzde 80'i idrarlarında kan gördüğünü bildirdi. Bunun nedeni, mesane kanserinin, hücrelerin mesanenin iç astarında büyümesine neden olmasıdır. Bu hücreler bir araya gelerek mesane astarında kanamaya neden olabilecek tümörler oluşturabilir.

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