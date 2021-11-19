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En son 10 bin yıl önce gerçekleşmişti! Hasan Dağı harekete geçti

19.11.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de Erciyes Dağı’ndan sonraki 2. büyük volkanik dağ olan Hasan Dağı’nda depremlerden sonra yapılan inceleme ve ölçümlerde hareketlilik gözlendi. Magma tabakasında yükselmelerin yaşandığı Hasan Dağı’nda incelemeler yapıldığını belirten Aksaray AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, “Depremlerin ardından yaptığımız incelemede magma tabakasındaki hareketliliği, yükselmeleri gördük ve tespit ettik” dedi.

En son 10 bin yıl önce gerçekleşmişti! Hasan Dağı harekete geçti

Aksaray ve Niğde il sınırlarında yer alan Hasan Dağı’nda, yaşanan son depremlerin ardından yapılan inceleme ve ölçümlerde magma tabakasındaki yükselmeler ile hareketlilikler tespit edildi. 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasan Dağı'nın en son püskürmesi Holosen döneminde, yani geçtiğimiz 10 bin yıl içinde gerçekleştiği biliniyor.

"MAGMA TABAKASINDAKİ HAREKETLİLİĞİ, YÜKSELMELERİ GÖRDÜK"

Yaşanan son depremlerden sonra Hasan Dağı’nda ölçüm ve incelemeler yaptıklarını belirten Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen, “Hasan Dağı volkanizma. Volkanizma deprem ile doğru orantılı bir jeolojik olay. Yani, ilimizde Tuz Gölü fay hattında bir deprem olması halinde volkanizmayı da etkiliyor. Biz bunu geçen dönemlerde Niğde’de meydana gelen 5.1’lik depremde gördük ve tespit ettik, volkanizmayı etkiliyor. Magma tabakasındaki hareketliliği, yükselmeleri gördük, onu tespit ettik. Hacettepe Üniversitesi ve Maden Teknik Arama Enstitüsü de bunları tespit etti. Bunları bize raporladılar” dedi.

Hasan Dağı nerede? Hasan Dağı patlarsa ne olur?Hasan Dağı nerede? Hasan Dağı patlarsa ne olur?

HASAN DAĞI TAKİBE ALINIYOR

Ölçüm ve incelemelerde elde edilen hareketlilik sonuçlarıyla birlikte Hasan Dağı’ndaki gelişmelerin takip edilmesi kanısına vardıklarını belirten Cezmi Türkmen, “Dolayısıyla biz Hasan Dağı’nın volkanik aktivitesinin incelenmesi ve takip edilmesi gerektiğine karar verdik. Aksaray Üniversitesi bilim adamlarımız da takip edelim dediler. Böyle bir görüş birliği oldu aramızda. Bunu da projelendirdik. Oradaki çalışmamız şu: Özellikle Hasan Dağı’nda sensörler, GPS’ler ve ölçüm aletleri kuracağız. Fiziksel ölçüm aletleri kuracağız. Kabuk hareketlerini ve kabarmalarını takip edeceğiz. Bazı bölgelerde sıcak su çıkışları var. Bunların ısılarını ölçeceğiz. Çünkü belli bir ısıda, normalde 55 derece ama bu ısı yükseldiği zaman bir hareketlilik var demektir. Bu volkanizmanın harekete geçmesinin birçok parametresi var. Ama biz bu parametrelerin hepsini ölçeceğiz. Sıcaklık ölçeceğiz, aynı zamanda gaz ölçümleri yapacağız. Kimyasal gaz ölçümleri yapacağız. Bunların hepsini tek potada değerlendireceğiz. Aynı zamanda bizim buradaki amacımız, volkanizma zaten birden bire aniden patlamaz. Öncelikle belirtiler var. Bu belirtileri biz çok rahatlıkla ölçebiliyoruz. Ama bizim amacımız normalde 2 veya 3 ay önce belirti veren bir volkanı daha önceden tespit edip, hareket ve aktivite varsa daha önceden tespit edip çalışma için zaman aralığı, zamanı artırmak. Tek amacımız bu. Hasan Dağı volkanizmasının da hareketliliğini bu projeyle takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Niğde Aksaray
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