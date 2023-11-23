En Son Babalar Duyar'ın Hallederiz Kadir'ini aratmıyorlar! Ağızlarından çıkan her şey yalan, o burçlara güvenmeyin

Burçların insanların karakteri üzerinde etkisi olduğuna inanılır. Astrologlara göre 3 burç hem gönül ilişkilerinde hem de sosyal ilişkilerde dürüst davranmamaya oldukça meyilli. Onlar, En Son Bbaalar Duyar dizisinde Levent Ülgen'in canladırdığı Hallederiz Kadir'i aratmıyor. İşte yalan söylemeye meyilli burçlar...

DİKKATLİ OLUN! ÇÜNKÜ DOĞRU ZAMANI BEKLERLER!

Akrep burcu insanı tutkuludur. Aşk için yapmayacağı şey yoktur. Bu kişiler işlerine de tutkuyla bağlıdır. Konuşmayı severler. Onlar bunu yaparken bulundukları ortamı tartar ve karşılarındakini dinlerler. Onlardan tavsiye almadan önce dikkatli olmalısınız. Anlattıkları bazı şeyler karşısındakini etkilemek için yalan olabilir. Öte yandan ona yanlışınız olduysa dikkat edin. Akrepler sizi sokacağı en doğru günü beklemeye çoktan başlamış olabilir.

BİR ŞEY SÖYLEMEDEN ÖNCE 2 KEZ DÜŞÜNÜRLER

Başaklar son derece titizdir. Bir şey söylemeden önce iki kere düşünürler. Başına hiçbir şekilde bela almak istemeyen bir Başak burcunun ağzından o istemediği sürece doğru bilgiyi alamazsınız.

GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA HEMEN YALANA BAŞVURURLAR

Duygusal yapılarının aksine sinsi olmalarıyla bilinen Yengeç burçları, son derece konuşkandır. Onları dinlerken ağızlarından çıkan sözlere dikkat etmelisiniz. Anlattıkları bazı konularda abartıya kaçabilir, gerçek ortaya çıktığında yalanlayabilirler.

