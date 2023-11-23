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    4. En Son Babalar Duyar'ın Hallederiz Kadir'ini aratmıyorlar! Ağızlarından çıkan her şey yalan, o burçlara güvenmeyin

    En Son Babalar Duyar'ın Hallederiz Kadir'ini aratmıyorlar! Ağızlarından çıkan her şey yalan, o burçlara güvenmeyin

    23.11.2023 09:08 | Son Güncelleme:
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    Herkesin arkadaştan ya da sevgiliden beklentisi farklıdır. Astrologlar dürüstlükten ödün vererek yalan söyleyebilen burçları açıkladı. Onlar, En Son Babalar Duyar'ın Hallederiz Kadir'ini aratmıyor. İşte dürüstlük konusunda sabıkalı olan burçlar...

    En Son Babalar Duyar'ın Hallederiz Kadir'ini aratmıyorlar! Ağızlarından çıkan her şey yalan, o burçlara güvenmeyin

    Burçların insanların karakteri üzerinde etkisi olduğuna inanılır. Astrologlara göre 3 burç hem gönül ilişkilerinde hem de sosyal ilişkilerde dürüst davranmamaya oldukça meyilli. Onlar, En Son Bbaalar Duyar dizisinde Levent Ülgen'in canladırdığı Hallederiz Kadir'i aratmıyor. İşte yalan söylemeye meyilli burçlar...

    AKREP BURCU

    DİKKATLİ OLUN! ÇÜNKÜ DOĞRU ZAMANI BEKLERLER!

    Akrep burcu insanı tutkuludur. Aşk için yapmayacağı şey yoktur. Bu kişiler işlerine de tutkuyla bağlıdır. Konuşmayı severler. Onlar bunu yaparken bulundukları ortamı tartar ve karşılarındakini dinlerler. Onlardan tavsiye almadan önce dikkatli olmalısınız. Anlattıkları bazı şeyler karşısındakini etkilemek için yalan olabilir. Öte yandan ona yanlışınız olduysa dikkat edin. Akrepler sizi sokacağı en doğru günü beklemeye çoktan başlamış olabilir.

    BAŞAK BURCU

    BİR ŞEY SÖYLEMEDEN ÖNCE 2 KEZ DÜŞÜNÜRLER

    Başaklar son derece titizdir. Bir şey söylemeden önce iki kere düşünürler. Başına hiçbir şekilde bela almak istemeyen bir Başak burcunun ağzından o istemediği sürece doğru bilgiyi alamazsınız.

    Yengeç burcu

    GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA HEMEN YALANA BAŞVURURLAR

    Duygusal yapılarının aksine sinsi olmalarıyla bilinen Yengeç burçları, son derece konuşkandır. Onları dinlerken ağızlarından çıkan sözlere dikkat etmelisiniz. Anlattıkları bazı konularda abartıya kaçabilir, gerçek ortaya çıktığında yalanlayabilirler.

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