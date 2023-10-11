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'En sonunda binayı yaktılar' Araçlar dumanların ortasında kaldı! D-100 Karayolu'nda trafik kilitlendi

11.10.2023 10:14 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece'de 2 katlı metruk binadaki yangından yükselen dumanlar, D-100 Karayolu'nda yoğun trafiğe yol açtı. Avcılar istikametinde yan yol bir süre trafiğe kapatıldı. Bazı vatandaşlar yürüyerek işlerine yetişmeye çalışırken bazı sürücüler de kapalı yoldan geri geri giderek alternatif yollara yöneldi. Eskiden kulüp binası olan binanın yıllardır boş olduğunu belirten bir kişi "İçeride sokakta kalanlar yatıyor. En sonunda binayı yaktılar. Yetkili yerleri defalarca uyardık" şeklinde konuştu.

'En sonunda binayı yaktılar' Araçlar dumanların ortasında kaldı! D-100 Karayolu'nda trafik kilitlendi

Yangın, D-100 Karayolu Avcılar istikametinde Küçükçekmece göl kenarında bulunan 2 katlı metruk binada saat 08.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından yükselen dumanlar D-100 Karayolu'nda sürücüler güçlükle ilerledi.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

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YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle Avcılar istikameti yan yol trafiğe bir süre kapatıldı. Bazı vatandaşlar ise yürüyerek işlerine yetişmeye çalışırken, bazı araç sürücüleri de kapalı yoldan geri geri giderek alternatif yollara yöneldi.

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ESKİ KULÜP BİNASIYMIŞ

Yanan binanın ise İstanbulspor'un eski kulüp binası olduğu öğrenildi.

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"EN SONUNDA BİNAYI YAKTILAR"

Melih Çevik ''Senelerdir boş duran bir bina. Önceden İstanbulspor kulübüne aitti. İçeride sokakta kalanlar yatıyor. Kendilerine defalarca izah ettik. En sonunda binayı yaktılar. Yetkili yerleri defalarca uyardık 'gelin bakın' diye, ilgilenen olmadı'' diye konuştu.

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Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Küçükçekmece D-100 Karayolu

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