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Enderun usulü teravih namazı nasıl kılınır? Enderun usulü teravih namazı nedir?

11.04.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enderun usulü teravih namazı nasıl kılınır? Ramazan ayı sürerken en çok merak edilen konular yer alıyor. Ramazan'da oruçlarını açtıktan sonra teravih namazı kılan kişiler Enderun usulü teravih namazı nasıl kılınır? Enderun usulü teravih namazı nedir? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Enderun usulü teravih namazı nasıl kılınır? Enderun usulü teravih namazı nedir?

Enderun usulü teravih namazı vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Enderun usulü teravih namazı nasıl kılınır? Enderun usulü teravih namazı nedir? sorularının yanıtına ve konuya ilişkin bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

ENDERUN USULÜ TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Enderun Usulü Teravih namazının nasıl kılınacağı vatandaşlar tarafından merak edildi.

İki şekilde kılınan Enderun Usulü Teravih namazının birincisinde imam, müezzinleri makam geçkileri ile yönlendirmektedir.

İkincisinde ise makamlar arasındaki geçkileri müezzinler sağmaktadır.

Buna göre ilk gecede geçkileri müezzinler sağlar. Namazda Fatiha'dan sonra okunan zamm-ı sureler ise asla rastgele seçilmez. Manalarına bakılarak tertip edilirler.

ENDERUN USULÜ TERAVİH NAMAZI NEDİR?

Enderun Usulü Teravih Namazı, ismini Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Enderun Mektebi’nden almaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde saraydaki Enderun Mektebi'nden çıkan hocaların kıldırdığı namaza günümüzde Enderun Usulü Teravih Namazı denilmektedir.

Buhurizade Mustafa Itri Efendi, Enderun Teravih’ini ilk kez ortaya koyan kişidir.

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

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RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Teravih namazı Ramazan
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