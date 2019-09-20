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Endonezya Cumhuriyeti 74. Bağımsızlık Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 22:06 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop: - "Cumhurbaşkanlarımızın arasındaki çok yakın diyalog Türkiye-Endonezya ilişkilerini derinleştirmesi açısından büyük bir fırsat zemini oluşturmaktadır" - Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal: - "Endonezya ve Türkiye, kader ortağıdır, yakın olmak için pek çok nedenimiz var"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye-Endonezya ilişkilerinin her alanda gelişerek güçleneceğine inandığını kaydederek, "Cumhurbaşkanlarımızın arasındaki çok yakın diyalog Türkiye-Endonezya ilişkilerini derinleştirmesi açısından büyük bir fırsat zemini oluşturmaktadır." dedi.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, başkentte bir otelde, "Endonezya Cumhuriyeti 74. Bağımsızlık Günü" resepsiyonu verildi.

Resepsiyona onur konuğu olarak katılan TBMM Başkanı Şentop, burada yaptığı konuşmada, 74. bağımsızlık günü dolayısıyla Endonezya halkına tebriklerini iletti.

Şentop, ikili ilişkilerin her alanda güçleneceğine inandığını belirterek şunları söyledi:

"İş birliğimizin her alanda gelişerek güçleneceğine inancım tam. Cumhurbaşkanlarımızın arasındaki çok yakın diyalog Türkiye-Endonezya ilişkilerini derinleştirmesi açısından büyük bir fırsat zemini oluşturmaktadır. Parlamenter diplomasi kanalları da ülkelerimiz ve kardeş halklarımız arasındaki ilişkilerimize de değerli katkılar sunmaktadır. İkili ilişkilerimizin her boyutunda gelinen olumlu noktanın daha da ileri taşınması ve halklarımız arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Dost ve kardeş Endonezya’nın bağımsızlık gününü içten duygularımla kutlarım."

- "Endonezya ve Türkiye, kader ortağıdır"

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal ise yaptığı konuşmada "Endonezyalıların teknoloji babası" şeklinde nitelendirdiği ülkenin 3. Cumhurbaşkanı Baharuddin Yusuf Habibi'nin vefatı sebebiyle davetlileri saygı duruşuna davet etti.

Millet olarak Endonezyalıların öz güveni için Habibi'nin ilham kaynağı olduğuna dikkati çeken Büyükelçi İkbal, Habibi'nin görevi boyunca Endonezya-Türkiye ilişkilerini eşi görülmemiş seviyeye getirdiğini söyledi.

İkbal, Endonezya'nın 2030'da dünyanın en büyük 4. ekonomisi olacağının tahmin edildiğini belirtti.

İki ülkeyi "kader ortağı" olarak tanımlayan İkbal, "Son derece açıktır ki Endonezya'nın, Türkiye de dahil olmak üzere, ikili ortaklıklarının bu başarıda çok büyük payı vardır. Endonezya ve Türkiye, kader ortağıdır, yakın olmak için pek çok nedenimiz var. İlişkilerimizde kolaylıkla bir kimya yakalayabiliriz." diye konuştu.

İkbal, iki ülke ilişkilerinin 15. yüzyıla dayandığını kaydederek, hem Türk halkının hem de Endonezya halkının İslam tarihi ve uygarlığına sahip olduğunu belirtti.

İkbal, gelecek yıl ikili diplomatik ilişkilerin 70. yılının kutlanacağını belirterek, "İki ülke de, gelişen ekonomi ve canlı demokrasiler. Birçok sektör ve alanda, ikili, bölgesel ve çok taraflı eğitim, turizm, endüstri, bilim, kültür alanlarından savunma sektörlerine yakın ve istekli bir iş birliği içindeyiz." ifadelerini kullandı.

İkili ticaret hacminin 2018'de 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan İkbal, bu oranın potansiyelin çok altında seyrettiğini ve gelecek yıllarda 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin ulaşılacağına inandığını dile getirdi.

Resepsiyona başkentteki yabancı misyon şefleri, siyasi parti mensupları, bürokrasi temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından semazen ve dans gösterisini izleyen davetliler, Endonezya mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

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