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Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2019 04:42 | Son Güncelleme

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Orta Maluku bölgesinin 39 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin, yerin 33 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Maluku deprem

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