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  4. Endonezya Güvenlik Bakanı Mahfud'dan Türkiye ile savunma alanında iş birliği mesajı:

Endonezya Güvenlik Bakanı Mahfud'dan Türkiye ile savunma alanında iş birliği mesajı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 11:34 | Son Güncelleme

"Türkiye ile orta ağırlık sınıfı tank geliştirme iş birliğini sürdüreceğiz. Savunma Bakanlığı ve Endonezya ordusu bu alandaki teknik konularda çalışacak" - "(Endonezya ve Türkiye arasında) En önemli şey, ilişkimizin iyi korunması, böylece birlikte birçok şey geliştirebiliriz" - "Umarım, Anadolu Ajansı dünyaya ve uluslararası topluma daha fazla katkı sağlayacak"

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Muhammed Mahfud MD, Endonezya ve Türkiye’nin birlikte seri üreteceği tank çalışmasına ilişkin, "Türkiye ile orta ağırlık sınıfı tank geliştirme iş birliğini sürdüreceğiz. Savunma Bakanlığı ve Endonezya ordusu bu alandaki teknik konularda çalışacak.'' dedi.

Mahfud, Güney Çin Denizi sorunu, dış politika, Endonezyalı terörist savaşçılar, Türkiye-Endonezya ikili ve savunma ilişkilerinin yanı sıra Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Endonezya ilişkilerinin, Osmanlı dönemine dayanan tarihi bir geçmişi olduğunu aktaran Mahfud, Türkiye’nin, Açe'de 2004’te yaşanan deprem ve tsunami felaketinde bölgeye yardım ulaştıran ilk ülkelerden biri olduğunu anımsattı.

Mahfud, iki ülke arasındaki iş birliklerinin bugüne kadar devam ettiğini belirterek, ''Türkiye ile orta ağırlık sınıfı tank geliştirme iş birliğini sürdüreceğiz. Savunma Bakanlığı ve Endonezya ordusu bu alandaki teknik konularda çalışacak.'' diye konuştu.

Her alanda ortaklıklarını güçlendirmek istediklerini söyleyen Mahfud, ''Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptığım dönemde özellikle anayasa forumları için Türkiye’yi çok defa ziyaret ettim. Ama iş birliklerimiz bu konularla sınırlı değil. En önemli şey, ilişkimizin iyi korunması, böylece birlikte birçok şey geliştirebiliriz.'' vurgusu yaptı.

Türkiye’de savunma sanayisine yönelik faaliyet gösteren özel FNSS Savunma Sistemleri şirketi ile Endonezya'nın devlet savunma sanayi kuruluşu PT Pindat arasında geçen yıl, Endonezya Kara Kuvvetleri için Kaplan MT (Harimau) Orta Ağırlık Sınıfı Tank Seri Üretimi Uzun Dönemli İş Birliği Sözleşmesi imzalandı. Anlaşma 18 tankın 2 yıl içerisinde üretimini kapsıyor.

- ''Endonezya, Güney Çin Denizi’nde yasal ve meşru haklara sahip''

Mahfud, son dönemde Çin ve Endonezya’nın, Güney Çin Denizi’nde ülkesinin Kuzey Natuna Denizi olarak adlandırdığı bölgedeki hak iddiaları tartışmalarına ilişkin de ''1982’de imzalanan Birleşmiş Milletler Deniz Yasası Sözleşmesi (UNCLOS) gereğince Endonezya, bölgedeki her eylemini belirlemede yasal ve meşru haklara sahiptir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Natuna Denizi konusunu Çin ve ABD’nin Cakarta Büyükelçileri ile de görüştüğünü ifade eden Mahfud, görüşmede, Endonezya hükümetinin, Kuzey Natuna Denizi konusunda egemenlik haklarını kesinlikle müzakere etmeyeceğini belirttiğinin altını çizdi.

Mahfud, ilgili taraflar ile müzakere edilmesi durumunda, Natuna’nın bölgesel anlaşmazlık bulunduğunu kabul etmiş olacaklarını dile getirerek, "Kuzey Natuna Denizi bize ait ve uluslararası hukuk tarafından tanınmıştır. Bu konuda, Endonezya'nın Çin'e karşı tavrı da net. Endonezya topraklarının egemenliği müzakereye açık değil.'' dedi.

- ''Endonezyalı terörist savaşçılara ilişkin henüz karar yok''

Mahfud, halen Suriye, Afganistan, Türkiye ve Filipinler’de olmak üzere 660 Endonezyalı terörist savaşçı bulunduğu bilgisini paylaşarak, bunların ülkeye getirilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Terörist savaşçıların durumuna ilişkin geçen hafta toplantı yaptıklarını söyleyen Mahfud, ''Elimizde iki seçenek var. Birincisi, anayasa uyarınca birey vatansız olamaz ve ülkeye geri getirmek zorundayız. İkincisi de ülke için tehdit oluşturacağından iade edilmemesi yönünde. Şu anda, nisan ayına kadar Ulusal Terörle Mücadele Ajansı Başkanı Suhardi Alius’un önerilerini bekleyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Bu arada AA’nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Mahfud, sadece Türkiye’nin değil dünyadaki insanların, 100. yılına giren AA’nın varlığını, dünyanın en etkili haber ajanslarından biri olarak gördüğünü dile getirdi.

Mahfud, haber ajansının varlığının medeniyet için önemli olduğuna işaret ederek, ''Umarım, Anadolu Ajansı dünyaya ve uluslararası topluma daha fazla katkı sağlayacak.'' diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Güney Çin Denizi savunma Türkiye

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