Endonezya Güvenlik Bakanı Mahfud'dan Türkiye ile savunma alanında iş birliği mesajı:

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Muhammed Mahfud MD, Endonezya ve Türkiye’nin birlikte seri üreteceği tank çalışmasına ilişkin, "Türkiye ile orta ağırlık sınıfı tank geliştirme iş birliğini sürdüreceğiz. Savunma Bakanlığı ve Endonezya ordusu bu alandaki teknik konularda çalışacak.'' dedi. Mahfud, Güney Çin Denizi sorunu, dış politika, Endonezyalı terörist savaşçılar, Türkiye-Endonezya ikili ve savunma ilişkilerinin yanı sıra Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Endonezya ilişkilerinin, Osmanlı dönemine dayanan tarihi bir geçmişi olduğunu aktaran Mahfud, Türkiye’nin, Açe'de 2004’te yaşanan deprem ve tsunami felaketinde bölgeye yardım ulaştıran ilk ülkelerden biri olduğunu anımsattı. Mahfud, iki ülke arasındaki iş birliklerinin bugüne kadar devam ettiğini belirterek, ''Türkiye ile orta ağırlık sınıfı tank geliştirme iş birliğini sürdüreceğiz. Savunma Bakanlığı ve Endonezya ordusu bu alandaki teknik konularda çalışacak.'' diye konuştu.

Her alanda ortaklıklarını güçlendirmek istediklerini söyleyen Mahfud, ''Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptığım dönemde özellikle anayasa forumları için Türkiye’yi çok defa ziyaret ettim. Ama iş birliklerimiz bu konularla sınırlı değil. En önemli şey, ilişkimizin iyi korunması, böylece birlikte birçok şey geliştirebiliriz.'' vurgusu yaptı. Türkiye’de savunma sanayisine yönelik faaliyet gösteren özel FNSS Savunma Sistemleri şirketi ile Endonezya'nın devlet savunma sanayi kuruluşu PT Pindat arasında geçen yıl, Endonezya Kara Kuvvetleri için Kaplan MT (Harimau) Orta Ağırlık Sınıfı Tank Seri Üretimi Uzun Dönemli İş Birliği Sözleşmesi imzalandı. Anlaşma 18 tankın 2 yıl içerisinde üretimini kapsıyor. - ''Endonezya, Güney Çin Denizi’nde yasal ve meşru haklara sahip'' Mahfud, son dönemde Çin ve Endonezya’nın, Güney Çin Denizi’nde ülkesinin Kuzey Natuna Denizi olarak adlandırdığı bölgedeki hak iddiaları tartışmalarına ilişkin de ''1982’de imzalanan Birleşmiş Milletler Deniz Yasası Sözleşmesi (UNCLOS) gereğince Endonezya, bölgedeki her eylemini belirlemede yasal ve meşru haklara sahiptir.'' değerlendirmesinde bulundu.