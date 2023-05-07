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'Engel olunmaya çalışılıyor' diyerek paylaştı! İmamoğlu'ndan saatler kala gündem yaratan iddia 'Ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın'

07.05.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine günler kaldı. Siyasilerin seçim çalışmaları sürerken dikkat çeken açıklamalar da geliyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18.00’deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor" dedi. İmamoğlu paylaşımına, bir video da ekledi.

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere adım adım yaklaşıyor. Siyasiler seçim çalışmalarına yoğun programla devam ederken gündemi meşgul eden gelişmeler de yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son olarak yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

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"ENGEL OLUNMAYA ÇALIŞILIYOR"

İmamoğlu paylaşımında "Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18.00’deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor." dedi. Paylaşımında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i de etiketleyen İmamoğlu "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın." ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu paylaşımının devamında ise Erzurumlulara çağrıda bulunarak "Saat 18.00’de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı’na bekliyorum. Haydi Erzurum" dedi.

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