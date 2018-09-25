HABER

Engelli çocuğa asker ağabeylerinden ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 14:31 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Jandarma Komutanlığı personeli, ziyaret ettikleri 15 yaşındaki bedensel engelli çocuğa, jandarma kamuflajı giydirip Nutuk hediye etti

Zonguldak'ta, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, askerliğe merakı olduğunu öğrendikleri 15 yaşındaki bedensel engelli çocuğu ziyaret etti.

İlçeye bağlı Geriş köyünde ikamet eden 15 yaşındaki bedensel engelli Emircan Saydam'ın, askerliğe ilgisinin yanı sıra Çanakkale Zaferi'ne ilişkin filmleri çok sevdiğini duyan jandarma personeli, Emircan'a sürpriz ziyarette bulundu.

İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Murat Balbaş ve beraberindeki personel, ziyarette Emircan'a jandarma kamuflajı giydirmesinin yanı sıra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk'u hediye etti.

Anne Fatma Saydam, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun yatağa bağlı olarak yaşamını sürdürdüğünü belirterek, "Ankara ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde ameliyat oldu ama hiçbir gelişme göstermeksizin yatağa bağımlı kaldı. Vaktini genelde askeri filmler izleyerek geçiriyor. Askerlere karşı büyük ilgisi var. En çok beğendiği filmler ise Çanakkale destanıyla ilgili olanlar." diye konuştu.

Saydam, jandarma personeline, oğluna yaşattıkları mutluluktan ve ziyaretten dolayı teşekkür etti.

PARTNERSeks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!Seks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!
Kültürpark için kritik kararKültürpark için kritik karar
Kadir Sütçü: Türkiye 7'lik bir depreme hazır olmalıKadir Sütçü: Türkiye 7'lik bir depreme hazır olmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker Çaycuma engelli İlçe Jandarma Komutanlığı Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Halk otobüsü şoförü 80 saniyelik kırmızı ışıkta inip sigara içti

Halk otobüsü şoförü 80 saniyelik kırmızı ışıkta inip sigara içti

İnsanlık ölmemiş dedirten görüntüler

İnsanlık ölmemiş dedirten görüntüler

CHP'den 'af' açıklaması: Birisi yolsuzların, diğeri de çetecilerin önünü açmak istiyor

CHP'den 'af' açıklaması: Birisi yolsuzların, diğeri de çetecilerin önünü açmak istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.