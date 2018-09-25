Engelli çocuğa asker ağabeylerinden ziyaret

Zonguldak'ta, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, askerliğe merakı olduğunu öğrendikleri 15 yaşındaki bedensel engelli çocuğu ziyaret etti.

İlçeye bağlı Geriş köyünde ikamet eden 15 yaşındaki bedensel engelli Emircan Saydam'ın, askerliğe ilgisinin yanı sıra Çanakkale Zaferi'ne ilişkin filmleri çok sevdiğini duyan jandarma personeli, Emircan'a sürpriz ziyarette bulundu.

İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Murat Balbaş ve beraberindeki personel, ziyarette Emircan'a jandarma kamuflajı giydirmesinin yanı sıra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk'u hediye etti.

Anne Fatma Saydam, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun yatağa bağlı olarak yaşamını sürdürdüğünü belirterek, "Ankara ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde ameliyat oldu ama hiçbir gelişme göstermeksizin yatağa bağımlı kaldı. Vaktini genelde askeri filmler izleyerek geçiriyor. Askerlere karşı büyük ilgisi var. En çok beğendiği filmler ise Çanakkale destanıyla ilgili olanlar." diye konuştu.

Saydam, jandarma personeline, oğluna yaşattıkları mutluluktan ve ziyaretten dolayı teşekkür etti.

