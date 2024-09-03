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  4. Engelli çocuğunu markette sattı! Aranıyor… Para ödülü verilecek

Engelli çocuğunu markette sattı! Aranıyor… Para ödülü verilecek

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
03.09.2024 16:37
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ABD'de korkunç bir olay meydana geldi. Cindy Rodriguez Singh isimli kadının, 6 yaşındaki engelli oğlunu bir markette sattıktan sonra çocuktan haber alınamaması nedeniyle cinayetten aranıyor. Cindy Rodriguez Singh hakkında bilgi verene para ödülü verilecek.

Engelli çocuğunu markette sattı! Aranıyor… Para ödülü verilecek

ABD'nin Teksas eyaletinde 39 yaşındaki Cindy Rodriguez Singh isimli kadın, engelli oğlu Noel Avarez Meksika'da süpermarket zincirinde tanıştığı bir kadına sattığı iddia edildi. Son 2022 yılının Ekim ayında görülen 6 yaşındaki engelli ve kronik akciğer rahatsızlığı olan çocuğun, öldüğü düşünüyor. Bunun üzerine çocuğunu satan anne Singh, birinci derece cinayet şüphesiyle aranıyor.

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TGRT Haber'de yer alan habere göre, FBI Dallas tarafından yapılan açıklamada, "Çocuklar için sağlık kontrolü yapıldığı esnada Rodriguez Singh, Everman Polis Departmanı memurlarına çocuğun biyolojik babasıyla Meksika'da yaşadığını ve Kasım 2022'den beri orada olduğunu söyledi. Daha sonrasında bunun yalan olduğu anlaşıldı" diye belirtti.

BİLGİ VERENE 25 BİN DOLAR ÖDÜL VERİLECEK

FBI Özel Ajanı Chad Yarbrough, düzenlediği basın toplantısında, kaçak annenin bulunması için medyaya ve kamuoyuna yardım çağrısında bulundu. Aranan kadını bulan ve hakkında bilgi veren kişilere 25 bin dolar ödül verileceği duyuruldu.

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CİNAYET SUÇUYLA YARGILANIYOR

cinayet suçlamasıyla yargılanan anne, kocası ve altı çocuğunun Hindistan'a kaçtığı düşünülüyor .

37 yaşındaki Cindy Rodriguez-Singh, pazartesi öğleden sonra Tarrant İlçe büyük jürisi tarafından bir adet ağır cinayet, iki adet çocuğa yaralama ve bir adet çocuğu geri dönme niyeti olmadan terk etme suçlarıyla yargılanıyor.

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cinayet FBI market
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