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Engelli maaşları ne zaman yatar? Engelli aylığı maaş ödemeleri ayın kaçındı yapılır?

17.10.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli bireylerin sahip olduğu belirli haklar bulunmaktadır. Bu haklardan biri de engelli aylığıdır. Engelli vatandaşların biraz daha kolay bir yaşam sürebilmeleri için gerekli olan engelli maaşlarının; ödeme tarihleri, tutarı ve nasıl yatacağı vatandaşlar için önemli bir konudur. Engelli aylığı nasıl ve ne zaman yatar konularını detaylı bir şekilde paylaştık. Engelli aylığı maaş ödemeleri ne zaman yapılır?

Engelli maaşları ne zaman yatar? Engelli aylığı maaş ödemeleri ayın kaçındı yapılır?

Engelli bireylerin maddi ve manevi birçok hakkı bulunmaktadır. Bu haklardan faydalanabilmek için engelli bireylerin öncelikli olarak engelli raporuna sahip olmaları gerekir. Engelli bireylerin maddi yönden destek alabilmeleri için engelli maaşları devlet tarafından vatandaşlara verilir. Engelli aylığı alabilmek için bireylerin sağlaması gereken şartlar ve temin etmeleri gereken evraklar bulunmaktadır. Engelli maaşı alabilecek kişilerin nasıl ve hangi şartlarda bu haklardan faydalanabileceklerini bilmeleri önemli bir konudur.

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Engelli maaşları ne zaman yatar?

Engelli bireylerin yaşayabilecekleri maddi ve manevi zorlukları biraz daha azaltabilmek adına devlet tarafından engelli bireylere sağlanan belirli kolaylıklar bulunmaktadır. Engel oranı %40 ve üzeri olan engelli vatandaşlar, eğer kanunla kurulan sosyal güvencelerden de faydalanamıyorlarsa ve ihtiyaç sahibi oldukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenmişse, 18 yaşından büyük engelli vatandaşlar ile 18 yaşından küçük engellilerin yakınları için maddi yardımlar alabilirler. Bu şartları sağlayan engelli vatandaşlar engelli aylığı için hak kazanırlar.

Engelli maaşları, engelli vatandaşların zorlanmadan yaşayabilmeleri için gereken bir yardımdır. Engelli maaşları engelli vatandaşın engel oranına göre farklılık gösterir. Engel oranı %40 ile %69 aralığında olan bireyler farklı, engel oranı %70 ve üzeri engel oranına sahip bireyler farklı engelli maaşı alırlar. Eğer bireyler herhangi bir sosyal güvenceye sahipse ya da isteğe bağlı prim ödüyorsa engelli maaşı alma hakkını kaybederler.

Engelli maaşları, engelli vatandaşların hesaplarına her ay düzenli bir şekilde yatmaktadır. Engelli maaşları her ayın 5’inden 9’una kadar olan süreç içerisinde yatmaktadır. Engelli maaşı ödemeleri engelli aylığı alacak olan bireyin doğum tarihinin son gününe göre belirlenir. Bu sistemi şöyle sıralayabiliriz:

  • Doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 aralığında olanlar her ayın 5’inde,
  • Doğum tarihinin son rakamı 1 ve 6 olanlar her ayın 6’sında,
  • Doğum tarihinin son rakamı 2 ve 7 olanlar her ayın 7’sinde,
  • Doğum tarihinin son rakamı 3 ve 8 olanlar her ayın 8’inde,
  • Doğum tarihinin son rakamı 4 ve 9 olanlar ise her ayın 9’unda engelli aylıklarını alırlar.
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engelli maaşı
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