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Engelliler hipodromda hünerlerini sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 18:25 | Son Güncelleme

Kocaeli'de Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında hipodromda bir araya gelen engelliler, halk oyunları gösterisi sundu, basketbol oynadı ve ata bindi - Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ufuk Koçak: - "Engelli olanlar, kaldırımlar, yollar, toplu taşıma araçları ve kalbinde sevgiden mahrum olanlardır. Bu engellerin arkasında kalan bizler ise ancak ve ancak engellenenler oluyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde engelliler, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında hipodromda bir araya geldi.

Türkiye Jokey Kulübünce, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kartepe Hipodromu'nda düzenlenen etkinlikte özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

Down sendromlu öğrenci İskender Emre Öktem'in zeybek performansı izleyicilerden alkış aldı. Bazı öğrenciler zorlu parkurdaki engellerle mücadele etti, velileri tezahüratlarıyla destek verdi.

Başiskele Engelliler Spor Kulübü oyuncuları da maçta ter döktü.

Protez bacaklarıyla yarış atı kullanan Kocaeli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ufuk Koçak, yaptığı konuşmada, bu etkinliğin sadece bir başlangıç olduğunu ve ileriye dönük daha güzel projeler gerçekleştireceklerini söyledi.

Koçak, "Malumunuz 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olarak biliniyor ancak biz Engelliler Meclisi olarak engelli değil, engellenen olarak hitap ediyoruz çünkü engelli olanlar, kaldırımlar, yollar, toplu taşıma araçları ve kalbinde sevgiden mahrum olanlardır. Bu engellerin arkasında kalan bizler ise ancak ve ancak engellenenler oluyoruz." diye konuştu.

- "Birbirimizden hiç farkımız yok"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da bir basketbolcu olarak oyuncuların sergilediği performanstan etkilendiğini belirterek, "Dolayısıyla birbirimizden hiç farkımız yok. Bizim engelimiz sadece beynimizde. Bunu da inşallah zaman içinde çözeceğimize inanıyorum." dedi.

Engelli velisi Kadriye Turan da çocuğunu, kendisi gibi engeli bulunan başkalarının da olduğunu bilmesi için benzeri aktivitelere dahil ettiğini söyledi.

Turan, engelliler konusunda farkındalık çağrısında bulunarak, "Sadece Engelliler Haftası'nda değil, her zaman engellilerin farkında olunmalı. Engellilik engel değildir, insanlar bize engeldir. Önümüzdeki engelleri kaldırmanızı istiyoruz." şeklinde konuştu.

Etkinliğe Kocaman ve Koçak'ın yanı sıra engelli sporcular, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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Engelliler Haftası 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kartepe hipodromu Türkiye Jokey Kulübü

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