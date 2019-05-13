Engelliler hipodromda hünerlerini sergiledi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde engelliler, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında hipodromda bir araya geldi.

Türkiye Jokey Kulübünce, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kartepe Hipodromu'nda düzenlenen etkinlikte özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

Down sendromlu öğrenci İskender Emre Öktem'in zeybek performansı izleyicilerden alkış aldı. Bazı öğrenciler zorlu parkurdaki engellerle mücadele etti, velileri tezahüratlarıyla destek verdi.

Başiskele Engelliler Spor Kulübü oyuncuları da maçta ter döktü.

Protez bacaklarıyla yarış atı kullanan Kocaeli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ufuk Koçak, yaptığı konuşmada, bu etkinliğin sadece bir başlangıç olduğunu ve ileriye dönük daha güzel projeler gerçekleştireceklerini söyledi.

Koçak, "Malumunuz 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olarak biliniyor ancak biz Engelliler Meclisi olarak engelli değil, engellenen olarak hitap ediyoruz çünkü engelli olanlar, kaldırımlar, yollar, toplu taşıma araçları ve kalbinde sevgiden mahrum olanlardır. Bu engellerin arkasında kalan bizler ise ancak ve ancak engellenenler oluyoruz." diye konuştu.