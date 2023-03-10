Enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti! Üniversite öğrencisi Dilara ile ilgili kahreden detay

Depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Dilara Şen'in hikayesi kahretti! Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Dilara Şen'in, 23 Kasım’da Düzce’de meydana gelen ve Bolu'da da etkisini hissettiren depremden korktuğu için memleketi Hatay'a gittiği, Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

"BURADAKİ DEPREMDEN KAÇTI AMA ORADAKİ DEPREMDEN KURTULAMADI"

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, genç yaşta depremde yaşamını yitiren Dilara Şen'in hikayesini anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.

Rektör Alişarlı, "2 bin 600’e yakın öğrencinin 2 bin 500’üne bizzat ulaşıldı. Benim de irtibat kurduğum öğrenciler oldu. Dilara Şen'den haber alabilmek için ablasıyla irtibata geçtim. Nasıl anlatayım bilmiyorum burada yaşadığımız deprem neticesinde bir öğrencimiz ayrılmıştı. Öğrencimizin kendisi ve ailesi vefat etmişti sadece ablası kurtulmuştu. Bize şöyle demişti ‘Kardeşim oradan depremden kaçmıştı’. O akşam deprem oldu diye buradan ayrılan birçok öğrencimiz vardı Maalesef buradaki depremden kaçtı ama oradaki depremden kurtulamadı." diye konuştu.

"ALLAH BÖYLE BİR AFET YAŞATMASIN"

Rektör Alişarlı, konuşmasının devamında ise "Hayat böyle bir şey. İnsanın yazgısında varsa kaçmak, kurtulmak zor oluyor. Allah böyle bir afet yaşatmasın" dedi. (İHA)

