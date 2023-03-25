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Enkaz kaldırırken herkesi şaşkına çeviren anlar! 47 gün sonra yaşanan mucize...

25.03.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinde büyük yıkımların ve can kayıplarının yaşandığı Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırırken herkesi şaşkına çeviren mucize gibi anlar yaşandı. Türkoğlu ilçesinde yıkılan 3 katlı binanın enkazı altında kalan keçi, depremin 47. gününde sağ çıktı. Sezer Tündükozan, 'Kınalı' adını verdiği 1 yaşındaki keçisini kesmeyi veya satmayı düşünmediğini belirtti.

Enkaz kaldırırken herkesi şaşkına çeviren anlar! 47 gün sonra yaşanan mucize...

Depremlerden büyük yara alan Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binada enkaz kaldırma çalışmaları sırasında hem büyük şaşkınlık hem de büyük mutluluk yaratan bir olay yaşandı. Akçalı Mahallesi'nde Ahmet Hadi Tündükozan'ın eşi, 2 oğlu ve 2 geliniyle yaşadığı 3 katlı bina, 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldı. Bu sırada alt kattaki ahırda bulunan keçi de enkaz altında kaldı. Canlarını kurtaranın Tündükozan ailesi, keçiyi kurtarmak istedi ama başarılı olamadı.

BETON BLOKLARI KALDIRINCA KEÇİ DIŞARI ÇIKTI

3 kişinin hayatını kaybettiği mahallede enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, dün, depremin 47'nci gününde öldüğü düşünülen keçi sağ çıktı. İş makinesi operatörü, enkazın üstündeki beton blokları kaldırınca keçi dışarı çıktı.

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"GÖZLERİMİZE İNANAMADIK, ŞAŞIRDIK"

Sezer Tündükozan, keçiyi sağ görünce hem şaşırdıklarını hem de çok mutlu olduklarını belirtti. Kınalı isimli keçilerinin enkazdan sağ çıkmasının mucize olduğunu söyleyen Sezer Tündükozan, "Depremin 47'nci gününde evimizin enkazını kaldırıyorlardı. Operatörün betonu kaldırmasıyla beraber keçi ayaklandı. Gözlerimize inanamadık şaşırdık, o anda kendimizi heyecanla kepçemizin önüne attık durdurmak için. Keçiyi aldık, operatör de şaşırdı. Heyecanlandık, canımızdan kıymetliymiş, Allah'ın takdiri ilahisiymiş, öldürmeyen Allah öldürmüyor. Yeme içme için yanında hiçbir şey yoktu, bir mucize. Keçinin hiç sesi gelmiyordu, biz de anlamadık. Çıktı hâlâ sesini çıkarmıyor, sadece sağını solunu dinliyor, korkmuştu, ayakları titriyordu. Normalde 47 gün aç kalamaz. Su hiç yok belki, yanına saman da dökülmüş olabilir" diye konuştu.

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Ahmet Hadi Tündükozan ise deprem sırasında binanın sallandığını, kendilerini dışarı attıktan kısa bir süre sonra da yıkıldığını belirtti. Tündükozan, keçinin enkaz altından 47 gün sonra sağ çıkmasının mucize olduğunu kaydetti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş keçi enkaz

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