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Enkazdan 65 saat sonra çıkarılmıştı! 3 yaşındaki minik Elif'in hastaneden ilk görüntüleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 15:39 | Son Güncelleme

İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndan 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek'in hastanedeki ilk görüntüleri paylaşıldı. Hastane odasındaki yatağında kucağında küçük bir oyuncak bebekle kameralara el sallayan 3 yaşındaki Elif'in görüntüsü adeta yüreklere su serpti.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı’da çöken Doğanlar Apartmanı’nda enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı.

Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise enkazda yaşamını yitirmişti.

AFAD BAŞKANI: ELİF YAVRUMUZU CANLI OLARAK ÇIKARDIK

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık." ifadelerini kullandı.

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HASTANEDEN İLK GÖRÜNTÜ

Hastaneye kaldırılan Elif'ten ilk görüntü de geldi.

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ANNEANNE: ELİF'E KAVUŞTUM

Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu." dedi.

BAKAN KOCA SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Hastanede tedavisi süren Elif'in son durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Bakan Koca, ''ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi'' dedi.

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