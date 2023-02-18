Enkazdan çaldıklarını araca koydular! Hırsızlık yaparken Bayraktar TB2 İHA'ya yakalandılar

Deprem bölgesinde hırsızlık olaylarına karşı tedbirlerini arttıran güvenlik güçleri havadan da taramalar yapıyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün bölgede keşif ve gözetleme faaliyetleri için kullandığı İHA'dan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki kişinin enkazda şüpheli şekilde arama yaptığı tespit edildi.

ENKAZDAN ÇALDIKLARINI ARACA KOYDULAR

Enkazın üzerinde gezen şüphelilerin, topladıkları bazı malzemeleri beyaz renkli bir araca koydukları belirlendi. İHA ile izlenen şüpheliler, ilgili birimlere bilgi verilmesi üzerine yerdeki ekiplerce yakalandı.

Şüphelilerden birinin hırsızlık, diğerinin ise örgüt üyeliği suçundan kaydı olduğu anlaşıldı. (AA)