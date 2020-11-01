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Enkazdan sağ olarak çıkarılan 62 yaşındaki Emine teyzenin torunundan acı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 08:05 | Son Güncelleme

İzmir'deki depremde Barış Sitesi'nde enkaz altında kalan ve ekiplerin çabalarıyla sağ olarak kurtarılan 62 yaşındaki Emine teyzenin torunu Çınar Eren’den acı haber geldi. Ekipler, enkaz yığınlarının arasında Çınar Eren’in cansız bedenine ulaştı.

Enkazdan sağ olarak çıkarılan 62 yaşındaki Emine teyzenin torunundan acı haber

İzmir’de meydana gelen 6,6’lık deprem sonrasında yıkılan binalarda arama çalışmaları sürüyor. Yıkılan binalardan Barış Sitesinde ise yapılan arama çalışmalarında 62 yaşındaki Emine teyze ekipler tarafından sağ olarak kurtarılmıştı.

'KUZUM YOK AMA' DİYE GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

Enkazdan çıkarılan Emine teyze torununun bulunduğu alanı ekiplere tarif etmiş 'Kuzum yok ama' diye gözyaşı dökmüştü.
Emine teyzenin ardından da ekipler o bölgede çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

TORUNU EREN'DEN ACI HABER

Aynı enkazın altında Emine teyzenin kocasının da bulunduğu öğrenilirken, gece saatlerinde Emine teyzenin torunu Çınar Eren’den acı haber geldi. Ekipler, enkaz yığınlarının arasında Çınar Eren’in cansız bedenine ulaştı.

(İHA)

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