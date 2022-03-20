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Epic Games'ten Ukrayna'ya büyük destek! 20 Mart'tan 3 Nisan'a kadar...

20.03.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fortnite oyununun geliştiricisi Epic Games, Ukrayna'daki insanları desteklemek için aldığı yeni kararı açıkladı. Buna göre Epic, 20 Mart 2022'den 3 Nisan 2022'ye kadar elde ettiği tüm Fortnite gelirini Ukrayna'daki savaştan etkilenenler için insani yardıma bağışlayacak.

Epic Games'ten Ukrayna'ya büyük destek! 20 Mart'tan 3 Nisan'a kadar...

Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Fortnite'ın yeni sezonuna merhaba diyen oyun devi Epic Games'ten Ukraynalılara destek için yeni bir duyuru yapıldı.

EPİC GAMES'İN FORTNITE GELİRLERİ UKRAYNA'YA

Epic Games, yaptığı duyuruda 20 Mart - 3 Nisan arasında elde ettiği tüm Fortnite gelirini Ukrayna'daki savaştan etkilenen insanlara yardım için bağışlayacağını açıkladı.

Bu eylem gerçek parayla yapılan Fortnite satın alımlarının tamamını (gerçek parayla satılan V-Papel paketleri, Fortnite Tayfası, hediye Savaş Bileti ve Boşluk Yolcusu Paketi gibi kozmetik paketler de dahil) kapsayacak. Satın alınan oyun içi kozmetik eşyaları ve V-Papel kartları da bu süre içinde kullanılırsa yardım miktarına dahil edilecek. Fortnite'ta V-Papel kullanımı, gerçek parayla yapılan satın alımlar olmadığından, yardım için kullanılmayacak.

Epic Games

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MICROSOFT DA DESTEKLEYECEK

Epic'in bu çabasına Microsoft Xbox da katılacak ve bu süre içindeki Fortnite net gelirlerini bağışlayacak.

Fonlar Direct Relief, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) gibi birkaç farklı kuruluşa bağışlanacak. Önümüzdeki haftalarda daha fazla kuruluş listeye eklenecek.

Epic Games, bu kuruluşlara mümkün olduğunca hızlı bir şekilde para göndereceğini kaydetti.

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Fortnite Epic Games Ukrayna

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