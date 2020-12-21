Epididimit nedir? Epididimit nasıl anlaşılır?

Epididim ismi verilen ve yumurtaların üzerinde bulunan organ, yumurtaların üretmiş olduğu spermlerin taşınması ya da depolanması gibi işlemleri yürütür. Dolayısıyla kıvrımlı bir boruyu andıran bu organa sperm biriktirme kanalı denilebilir. Bu sperm biriktirme kanalı zaman zaman bakteri oluşumuna bağlı olarak iltihaplanabilmektedir. Epididimit Nedir? Erkeklerde, testislerin arka kısmından sperm kanalına doğru uzanan ve yaklaşık olarak 20 metrelik bir uzunluğa sahip olan bir sperm biriktirme kanalı vardır. Epididim borusu ismi verilen bu kanal, spermlerin hem depolanması ve olgunlaşması için gerekli ortamı meydana getirirken hem de gerektiğinde sperm kanalına sperm iletilmesine sağlar. Epididimit ismi verilen komplikasyonda ise gerçekleşen durum, bu epididim borusunun iltihaplanmasıdır. Epididim borusunun iltihaplanan bölgesine bağlı olarak testis torbasının ya da hayaların belli bir bölgesinde çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir. Özellikle doktor muayenesi sırasında bu bölgenin dokunma halinde şiş ve gergin olması beklenir. Ayrıca hastalık akut ya da kronik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 6 haftadan daha uzun olacak şekilde devam eden epididimite kronik epididimit teşhisi konulmaktadır.

Epididimit Belirtileri Nelerdir? Erkeklerde, özellikle skrotum adı verilen testis torbalarında bir ağrı olması durumunda çoğu zaman konulan teşhis epididim iltihabı yani epididimit şeklindedir. Bu doğrultuda en açık epididimit belirtileri testis torbası ve çevresinde hissedilmektedir. Bu iltihabın en bilinen belirtilerini şu şekilde sıralamak mümkündür: Epididimit hastalarının doktora başvurmalarının sebebi genellikle skrotal ağrılardır. Skrotal ağrı, testis torbalarında görülen orta ve hatta ileri derecelere varabilen ağrılardır. Öyle ki kimi epididim hastalarında, iltihabın fazla ilerlemesine bağlı olarak ağrı sebebiyle ciddi sorunlar gelişebilir. Hastanın ağrıdan dolayı hareket etmekte zorlanması ve hatta yürüyememesi söz konusu olabilir.

Epididimitte zaman zaman görülebilen komplikasyonlardan biri de iltihabın ilerleyerek karşısında bulunan yumurtaya da sıçramasıdır. Bu durumun yaşanmış olduğu hastalarda, ateş ve bölgede oluşacak bir apse de ortaya çıkabilir. Nitekim apselerin de son derece ağrılı oluşumlar olduğunu ifade etmek gerekir.

Epididimit hastalarının bilinen şikayetlerinden biri de testis torbasında meydana gelen şişmelerdir. Özellikle ağrısız şişmeler zaman zaman hastalar tarafından önemsiz görülebilmektedir. Ancak böyle bir durum fark edildiğinde iltihap ilerlemeden doktora başvurmak büyük önem arz eder. Buna ek olarak testis torbasında kızarıklık ve sertlik de gözlemlenebilmektedir.

İdrar sırasında görülen ağrı ya da kan da epididimit belirtileri arasındadır. Epididimit Nasıl Geçer? Peki epididimit nasıl geçer? Epididimit, hakkında bilgi sahibi olan pek çok erkeği korkutan bir hastalık olsa da tedavi edilebilen bir komplikasyondur. Bilhassa akut epididimit tedavisi ilaç ve yatak istirahati ile uzun sayılmayacak bir sürede gerçekleştirilebilmektedir. Ancak kronik epididimit görülen hastalarda cerrahi müdahale gerekli olabilmektedir. Yine de tedavinin üreme organları üzerinde herhangi bir zarar meydana getirmediğini ifade etmek mümkündür. Akut epididimit tedavisi, tüm dünya ülkelerinde standart haline gelmiş bir prosedür izlenerek gerçekleştirilir. Bu süreçte hastaya antibiyotik ilaçlar verilir. Antibiyotik ilaçlar, epididim borusu içerisindeki iltihap kaynağını kurutması açısından büyük önem taşır.

Tedavi boyunca hastanın yatak istirahatinde bulunması gerekir. Harekete bağlı olarak ağrının ve hastalığın daha şiddetli bir biçimde seyretmesi mümkün hale gelmektedir. Ayrıca yatak istirahati sırasında hastanın yumurtalarını yukarı pozisyonda tutabilmek amacıyla suspansuar adı verilen tıbbi aparatlar kullanılmaktadır. Tedavinin efektif bir biçimde gerçekleşebilmesi için yukarıda saydığımız üç adım son derece önemlidir. Buna ek olarak hastanın durumuna bağlı bir biçimde ağrı kesici ilaçlar da kullanılabilmektedir.

Kronik epididimit hastalarında ise bu ilk tedaviden sonra şikayetlerin devam ettiği görülür. Bu doğrultuda hastaya ikinci bir tedavi kürünün uygulanması tercih edilebilir. Nitekim antibiyotiklerin ve iltihap giderici ilaçların kullanımını da daha uzun bir süreye yayılabilir. Ancak verimli bir karşılık alınamazsa en son seçenek olarak cerrahi müdahaleye başvurmak gerekmektedir. Epididimit Neden Olur? Konu hakkında en sık sorulan sorulardan biri de “Epididimit neden olur?” sorusudur. Nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür: