Epididimit nedir? Epididimit nasıl anlaşılır?

Epididim ismi verilen ve yumurtaların üzerinde bulunan organ, yumurtaların üretmiş olduğu spermlerin taşınması ya da depolanması gibi işlemleri yürütür. Dolayısıyla kıvrımlı bir boruyu andıran bu organa sperm biriktirme kanalı denilebilir. Bu sperm biriktirme kanalı zaman zaman bakteri oluşumuna bağlı olarak iltihaplanabilmektedir.
Erkeklerde, testislerin arka kısmından sperm kanalına doğru uzanan ve yaklaşık olarak 20 metrelik bir uzunluğa sahip olan bir sperm biriktirme kanalı vardır. Epididim borusu ismi verilen bu kanal, spermlerin hem depolanması ve olgunlaşması için gerekli ortamı meydana getirirken hem de gerektiğinde sperm kanalına sperm iletilmesine sağlar.
Epididimit ismi verilen komplikasyonda ise gerçekleşen durum, bu epididim borusunun iltihaplanmasıdır. Epididim borusunun iltihaplanan bölgesine bağlı olarak testis torbasının ya da hayaların belli bir bölgesinde çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir. Özellikle doktor muayenesi sırasında bu bölgenin dokunma halinde şiş ve gergin olması beklenir. Ayrıca hastalık akut ya da kronik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 6 haftadan daha uzun olacak şekilde devam eden epididimite kronik epididimit teşhisi konulmaktadır.
Erkeklerde, özellikle skrotum adı verilen testis torbalarında bir ağrı olması durumunda çoğu zaman konulan teşhis epididim iltihabı yani epididimit şeklindedir. Bu doğrultuda en açık epididimit belirtileri testis torbası ve çevresinde hissedilmektedir. Bu iltihabın en bilinen belirtilerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
Peki epididimit nasıl geçer? Epididimit, hakkında bilgi sahibi olan pek çok erkeği korkutan bir hastalık olsa da tedavi edilebilen bir komplikasyondur. Bilhassa akut epididimit tedavisi ilaç ve yatak istirahati ile uzun sayılmayacak bir sürede gerçekleştirilebilmektedir. Ancak kronik epididimit görülen hastalarda cerrahi müdahale gerekli olabilmektedir. Yine de tedavinin üreme organları üzerinde herhangi bir zarar meydana getirmediğini ifade etmek mümkündür.
Akut epididimit tedavisi, tüm dünya ülkelerinde standart haline gelmiş bir prosedür izlenerek gerçekleştirilir. Bu süreçte hastaya antibiyotik ilaçlar verilir. Antibiyotik ilaçlar, epididim borusu içerisindeki iltihap kaynağını kurutması açısından büyük önem taşır.
Tedavi boyunca hastanın yatak istirahatinde bulunması gerekir. Harekete bağlı olarak ağrının ve hastalığın daha şiddetli bir biçimde seyretmesi mümkün hale gelmektedir.
Ayrıca yatak istirahati sırasında hastanın yumurtalarını yukarı pozisyonda tutabilmek amacıyla suspansuar adı verilen tıbbi aparatlar kullanılmaktadır.
Tedavinin efektif bir biçimde gerçekleşebilmesi için yukarıda saydığımız üç adım son derece önemlidir. Buna ek olarak hastanın durumuna bağlı bir biçimde ağrı kesici ilaçlar da kullanılabilmektedir.
Kronik epididimit hastalarında ise bu ilk tedaviden sonra şikayetlerin devam ettiği görülür. Bu doğrultuda hastaya ikinci bir tedavi kürünün uygulanması tercih edilebilir. Nitekim antibiyotiklerin ve iltihap giderici ilaçların kullanımını da daha uzun bir süreye yayılabilir. Ancak verimli bir karşılık alınamazsa en son seçenek olarak cerrahi müdahaleye başvurmak gerekmektedir.
Konu hakkında en sık sorulan sorulardan biri de “Epididimit neden olur?” sorusudur. Nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
Özellikle 40 yaş altındaki erkeklerde görülen epididimitten korunmak için uzmanlar bazı tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu doğrultuda şu önlemleri almak bu tür hastalıklardan korunmanıza yardımcı olabilir;
Uzmanların birçoğu cinsel hastalıklardan korunmada tek eşliliğin büyük önem arz ettiği kanaatindedir.
İdrar yolu enfeksiyonlarının büyük çoğunluğunda mesane ve çevresinin hijyenini sağlamak büyük ölçüde fark yaratır. Nitekim bununla bağlantılı olarak sünnet uygulaması da pek çok uzman tarafından faydalı bulunmaktadır.
İdrar sonrasında penis ucunun temizlenmesi ve kurulanması gerekir.
İdrar kesesinde idrar bırakmamak için, oturur bir biçimde tuvalet yapma alışkanlığı kazanmanız önemlidir.
Ayrıca epididimit hastalığının kalp ilacı kullananlarda da görülebildiği gözlemlenmiştir. Bu türden bulgularınız varsa kalp doktorunuzla görüşmeniz faydalı olabilir.
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