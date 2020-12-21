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Epididimit nedir? Epididimit nasıl anlaşılır?

21.12.2020 14:46 | Son Güncelleme:
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Epididimit nedir? Epididimit nasıl anlaşılır?

Yumurtaların üzerinde epididim ismi verilen bir yapı mevcuttur. Epididimit adlı komplikasyonda ise bu yapının bakteri kaynaklı enfeksiyon kapması söz konusudur. Peki erkeklerde görülen epididimit nedir? Belirtileri nelerdir?

Epididim ismi verilen ve yumurtaların üzerinde bulunan organ, yumurtaların üretmiş olduğu spermlerin taşınması ya da depolanması gibi işlemleri yürütür. Dolayısıyla kıvrımlı bir boruyu andıran bu organa sperm biriktirme kanalı denilebilir. Bu sperm biriktirme kanalı zaman zaman bakteri oluşumuna bağlı olarak iltihaplanabilmektedir.

Epididimit Nedir?

Erkeklerde, testislerin arka kısmından sperm kanalına doğru uzanan ve yaklaşık olarak 20 metrelik bir uzunluğa sahip olan bir sperm biriktirme kanalı vardır. Epididim borusu ismi verilen bu kanal, spermlerin hem depolanması ve olgunlaşması için gerekli ortamı meydana getirirken hem de gerektiğinde sperm kanalına sperm iletilmesine sağlar.

Epididimit ismi verilen komplikasyonda ise gerçekleşen durum, bu epididim borusunun iltihaplanmasıdır. Epididim borusunun iltihaplanan bölgesine bağlı olarak testis torbasının ya da hayaların belli bir bölgesinde çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir. Özellikle doktor muayenesi sırasında bu bölgenin dokunma halinde şiş ve gergin olması beklenir. Ayrıca hastalık akut ya da kronik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 6 haftadan daha uzun olacak şekilde devam eden epididimite kronik epididimit teşhisi konulmaktadır.

Epididimit Belirtileri Nelerdir?

Erkeklerde, özellikle skrotum adı verilen testis torbalarında bir ağrı olması durumunda çoğu zaman konulan teşhis epididim iltihabı yani epididimit şeklindedir. Bu doğrultuda en açık epididimit belirtileri testis torbası ve çevresinde hissedilmektedir. Bu iltihabın en bilinen belirtilerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Epididimit hastalarının doktora başvurmalarının sebebi genellikle skrotal ağrılardır. Skrotal ağrı, testis torbalarında görülen orta ve hatta ileri derecelere varabilen ağrılardır. Öyle ki kimi epididim hastalarında, iltihabın fazla ilerlemesine bağlı olarak ağrı sebebiyle ciddi sorunlar gelişebilir. Hastanın ağrıdan dolayı hareket etmekte zorlanması ve hatta yürüyememesi söz konusu olabilir.
  • Epididimitte zaman zaman görülebilen komplikasyonlardan biri de iltihabın ilerleyerek karşısında bulunan yumurtaya da sıçramasıdır. Bu durumun yaşanmış olduğu hastalarda, ateş ve bölgede oluşacak bir apse de ortaya çıkabilir. Nitekim apselerin de son derece ağrılı oluşumlar olduğunu ifade etmek gerekir.
  • Epididimit hastalarının bilinen şikayetlerinden biri de testis torbasında meydana gelen şişmelerdir. Özellikle ağrısız şişmeler zaman zaman hastalar tarafından önemsiz görülebilmektedir. Ancak böyle bir durum fark edildiğinde iltihap ilerlemeden doktora başvurmak büyük önem arz eder. Buna ek olarak testis torbasında kızarıklık ve sertlik de gözlemlenebilmektedir.
  • İdrar sırasında görülen ağrı ya da kan da epididimit belirtileri arasındadır.

Epididimit Nasıl Geçer?

Peki epididimit nasıl geçer? Epididimit, hakkında bilgi sahibi olan pek çok erkeği korkutan bir hastalık olsa da tedavi edilebilen bir komplikasyondur. Bilhassa akut epididimit tedavisi ilaç ve yatak istirahati ile uzun sayılmayacak bir sürede gerçekleştirilebilmektedir. Ancak kronik epididimit görülen hastalarda cerrahi müdahale gerekli olabilmektedir. Yine de tedavinin üreme organları üzerinde herhangi bir zarar meydana getirmediğini ifade etmek mümkündür.

Akut epididimit tedavisi, tüm dünya ülkelerinde standart haline gelmiş bir prosedür izlenerek gerçekleştirilir. Bu süreçte hastaya antibiyotik ilaçlar verilir. Antibiyotik ilaçlar, epididim borusu içerisindeki iltihap kaynağını kurutması açısından büyük önem taşır.

Tedavi boyunca hastanın yatak istirahatinde bulunması gerekir. Harekete bağlı olarak ağrının ve hastalığın daha şiddetli bir biçimde seyretmesi mümkün hale gelmektedir.

Ayrıca yatak istirahati sırasında hastanın yumurtalarını yukarı pozisyonda tutabilmek amacıyla suspansuar adı verilen tıbbi aparatlar kullanılmaktadır.

Tedavinin efektif bir biçimde gerçekleşebilmesi için yukarıda saydığımız üç adım son derece önemlidir. Buna ek olarak hastanın durumuna bağlı bir biçimde ağrı kesici ilaçlar da kullanılabilmektedir.
Kronik epididimit hastalarında ise bu ilk tedaviden sonra şikayetlerin devam ettiği görülür. Bu doğrultuda hastaya ikinci bir tedavi kürünün uygulanması tercih edilebilir. Nitekim antibiyotiklerin ve iltihap giderici ilaçların kullanımını da daha uzun bir süreye yayılabilir. Ancak verimli bir karşılık alınamazsa en son seçenek olarak cerrahi müdahaleye başvurmak gerekmektedir.

Epididimit Neden Olur?

Konu hakkında en sık sorulan sorulardan biri de “Epididimit neden olur?” sorusudur. Nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Epididimit, temelde bakterilerin yol açtığı bir rahatsızlıktır. Nitekim aynı tür bakterilerin diğer idrar yolu hastalıklarında da rol oynadığı bilinmektedir.
  • Bunlara ek olarak, vücudu zorlamak ya da ağır bir yük kaldırmak gibi durumların da epididimit gelişimine sebep olduğu düşünülmektedir. Ancak bu görüşün daha çok halk arasında inanılan bir kanaat olduğunu belirtmek gerekir.
  • Son olarak tüberküloz mikrobunun ve gonore bakterisinin de epididimite sebep olabildiği gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda verem ve bel soğukluğuna yakalanan kimselerde epididimit bulgularına rastlamak mümkündür.

Epididimitten Korunmak İçin Neler Yapılabilir?

Özellikle 40 yaş altındaki erkeklerde görülen epididimitten korunmak için uzmanlar bazı tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu doğrultuda şu önlemleri almak bu tür hastalıklardan korunmanıza yardımcı olabilir;
Uzmanların birçoğu cinsel hastalıklardan korunmada tek eşliliğin büyük önem arz ettiği kanaatindedir.
İdrar yolu enfeksiyonlarının büyük çoğunluğunda mesane ve çevresinin hijyenini sağlamak büyük ölçüde fark yaratır. Nitekim bununla bağlantılı olarak sünnet uygulaması da pek çok uzman tarafından faydalı bulunmaktadır.

İdrar sonrasında penis ucunun temizlenmesi ve kurulanması gerekir.
İdrar kesesinde idrar bırakmamak için, oturur bir biçimde tuvalet yapma alışkanlığı kazanmanız önemlidir.
Ayrıca epididimit hastalığının kalp ilacı kullananlarda da görülebildiği gözlemlenmiştir. Bu türden bulgularınız varsa kalp doktorunuzla görüşmeniz faydalı olabilir.

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