Erbakan'dan seçimi kazanan YRP'li başkanlara ilk talimat! Belediyelerin girişlerine hadis asıldı

Yeniden Refah Partisi (YRP), 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 6,19 oyla CHP ile AK Parti'nin ardından üçüncü parti oldu. Türkiye çapında bir büyükşehir, bir il , 39 ilçe ve 24 belde belediyesi kazanan Yeniden Refah Partisi'nden Genel Başkan Fatih Erbakan'ın ilk talimatı ortaya çıktı.

ERBAKAN'DAN YRP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINA İLK TALİMAT

YRP Genel Başkanı Erbakan'ın talimatıyla, 31 Mart'taki seçimlerde kazanılan Çumra ve Dulkadiroğlu belediyelerinin girişine Hz. Muhammed’in “Rüşvet alan da veren de mel’undur” hadisinin asıldığı görüldü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fatih Erbakan, “Elhamdülillah… Yeniden Refahlı Belediye Başkanlarımız söz verdiğimiz üzere tabelalarını asmaya başladılar. Ahlaklı Belediyecilik dönemi başlıyor” ifadelerini kullandı.







