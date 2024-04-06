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Erbakan'dan seçimi kazanan YRP'li başkanlara ilk talimat! Belediyelerin girişlerine hadis asıldı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.04.2024 12:01
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31 Mart'taki yerel seçimlerde büyük bir çıkışa imza atan ve yüzde 6,19 oyla CHP ile AK Parti'nin ardından üçüncü parti olan Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) kazandığı belediyelerle ilgili Genel Başkan Fatih Erbakan'dan ilk talimat geldi. Erbakan'ın kazanılan belediyelerin girişlerine, Hz. Muhammed’in “Rüşvet alan da veren de mel’undur” hadisinin asılmasını istediği belirtilirken, Çumra ve Dulkadiroğlu belediyelerinden gelen fotoğraf kareleri gündem oldu.

Erbakan'dan seçimi kazanan YRP'li başkanlara ilk talimat! Belediyelerin girişlerine hadis asıldı

Yeniden Refah Partisi (YRP), 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 6,19 oyla CHP ile AK Parti'nin ardından üçüncü parti oldu. Türkiye çapında bir büyükşehir, bir il , 39 ilçe ve 24 belde belediyesi kazanan Yeniden Refah Partisi'nden Genel Başkan Fatih Erbakan'ın ilk talimatı ortaya çıktı.

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ERBAKAN'DAN YRP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINA İLK TALİMAT

YRP Genel Başkanı Erbakan'ın talimatıyla, 31 Mart'taki seçimlerde kazanılan Çumra ve Dulkadiroğlu belediyelerinin girişine Hz. Muhammed’in “Rüşvet alan da veren de mel’undur” hadisinin asıldığı görüldü.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fatih Erbakan, “Elhamdülillah… Yeniden Refahlı Belediye Başkanlarımız söz verdiğimiz üzere tabelalarını asmaya başladılar. Ahlaklı Belediyecilik dönemi başlıyor” ifadelerini kullandı.

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Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan belediye Seçim 2024
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