Erçel kardeşlerin ışıltılı kombinini beğenenlere payetli kıyafet önerileri

Gamze Erçel'in bu gösterişli kombinini siz de beğenmiş olabilirsiniz diye size payetin damga vurduğu bazı ürünleri listeledik. Eminiz bu listedeki bütün parçalar sizin favoriniz olacak ve hem gündüz hem de gece payetin büyüsüne kendinizi kaptıracaksınız. Birbirinden farklı ve şık parçaların bulunduğu bu listemize daha fazla beklemeden başlayalım!

1. Serin havalarda şıklığınızdan ve tarzınızdan ödün vermeyin!

Havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Artık dışarı çıkarken üzerimize bir ceket alma gereği duyuyoruz ve bu durum bazen tarzımızı göstermemizi engelleyebiliyor. Şıklığından vazgeçemeyen kadınlar için önerebileceğimiz bu payetli ceket, soğuk günlerde de kendi farkınızı ortaya koymanız için size büyük bir kolaylık sağlıyor. İster pantolonlarla ister eteklerle kombinleyebileceğiniz bu payetli ceket, çarpıcı tasarımı ile renkli tarafınızı yansıtmanızı sağlıyor. Bu ceket sayesinde serin havaların tadını artık doya doya çıkaracağınıza eminiz.

Siz de payet şıklığını dış giyim ürünlerinizde kullanmak isterseniz şimdi buradaki linke tıklayarak bu güzel cekete sahip olabilirsiniz.

2. Özel günlerinizi daha da özel kılın!

Hepimiz için büyük bir anlam ifade eden günler var. Bu günlerde saatlerce hazırlanır, en güzel kıyafetlerimizi giyer, makyajımızı yapar ve o günün daha da özel bir hal almasını sağlarız. Peki, giydiğiniz kıyafetin o güne damgasını vurmasına ne dersiniz? Sizin için önerdiğimiz bu elbise tam da aradığınız ürün olabilir. Payeti oldukça yalın bir parça ile birleştiren bu tasarım, bir yandan duru bir görünüm elde etmenizi sağlarken diğer yandan da parlamanıza imkan verir.

Sizin için büyük bir anlam ifade eden o özel günlerde kıyafetiniz ile unutulmaz bir an yaşamak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Dakikalar içinde hazır olun!

Büstiyerler, son yılların en yıldız parçalarından. Dakikalar içinde yapabileceğiniz bir kombin ile saatlerinizi ayna karşısında harcamadan da dilediğiniz görünüme ulaşabilirsiniz. Altına giyebileceğiniz jean bir pantolonla gayet güzel bir günlük kombin yapabileceğiniz bu payetli büstiyeri, altına giydiğiniz bir topuklu ayakkabı ile daha klasik bir hale dönüştürebilirsiniz. Payet şıklığını büstiyer rahatlığı ile buluşturan bu parça, eminiz ki gününüzün çok daha keyifli geçmesini sağlayacak.

Eğer siz de payetin büstiyer ile bu eşsiz buluşmasını deneyimlemek isterseniz hemen şimdi buradaki linke tıklayabilirsiniz.

4. Payet ile takım şıklığını birleştirin!

Takım elbiseler, iş ortamlarının ya da önemli etkinliklerin vazgeçilmez parçalarından biri. Eğer ''Ciddi ortamlarda bile tarzımı konuşturmak istiyorum!'' diyorsanız bu payetli takım elbise tam da size göre. Bir iş toplantısında ya da şık bir akşam yemeğinde rahatlıkla giyebileceğiniz bu payetli takım, girdiğiniz her ortamı kasıp kavurmanızı sağlayacak. Ceketini ve pantolonunu ayrı ayrı parçalarla da gayet güzel kombinleyebileceğiniz bu takımı, içerisine giyeceğiniz basic bir gömlek ile epey şık bir hale getirebilirsiniz.

Bu güzel takım elbiseyi satın almak ve dolabınızın yıldız parçası yapmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

5. Spor şıklığında da payetten vazgeçemeyenlere!

Kim demiş ''Eşofman takımları sadece sporda giyilir!'' diye? Kendinizi rahat hissetmek istediğiniz her an eşofmanlarınızı giyebilir ve günün tadını çıkarabilirsiniz. Böylesine rahat parçalar giyerken şıklığınızdan vazgeçmek zorunda da değilsiniz. Payet detaylı bu kadife eşofman takımı ile gittiğiniz her yerde kendinize has tarzınız ile dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. İster sporda ister alışverişte ister misafirlikte... Dilediğiniz yerde giyebileceğiniz bu takım ile rahatlık ve şıklığın nasıl bir arada olabileceğini herkese gösterebilirsiniz.

Bu güzel mi güzel payet detaylı eşofman takımına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Kıyafetiniz ile geceye damga vurun!

Eğlenmek, herkesin hakkı. Arkadaşlarınızla ya da sevdiklerinizle dışarı çıktığınız bir gecede bütün enerjinizi atmak ve saatlerce eğlenmek, unutulmaz anlar yaşamanızı sağlayabilir. Böyle anlarca en güzel halinizle orada bulunmak için yapmanız gerekenler aslında oldukça basit. Sizde bulunan o eşsiz güzelliği, giydiğiniz bir payetli elbise ile anında tamamlayabilir ve geceye güneş gibi doğabilirsiniz. Saçınız ve makyajınız ile bir bütün yapacağınız bu elbise ile girdiğiniz ortamlarda tüm gözler sizin üstünüzde olacak, hazır olun.

Kıyafetiniz imzanız olsun istiyorsanız şimdi buraya tıklayabilirsiniz.

7. Pantolonlarda payet şıklığı!

Hepimizin dolabında olmazsa olmaz parçalar var. Bu parçalar genelde pantolonlar olur. Neredeyse gittiğimiz her ortamda giyebileceğimiz pantolonlar, farklı renk ve modellerle karşımıza çıksa da bu tarz payetli pantolonlar şüphesiz her kadını kendisine aşık eder. Dünyaca ünlü modellerin neredeyse her parça ile kombinledikleri ve üzerinden çıkarmak istemedikleri bu pantolonların size de çok yakışacağına eminiz. Hiç çaba sarf etmeden bir pantolon ve bir gömlekle de ne kadar havalı bir stil elde edebildiğinizi gördüğünüzde epey şaşıracaksınız.

Payet şıklığını giydiğiniz pantolonlara yansıtmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

8. Ayakkabılarınızla attığınız adımları daha da çekici bir hale getirin!

Payetler, kıyafetlerde kullanıldığı kadar aksesuar ve ayakkabılarda da kullanılabiliyor. Neredeyse her kadının vazgeçilmezi olan topuklu ayakkabılar, payet işlemeler ile daha da çekici bir hale getirilebiliyor. Elbiselerle, eteklerle, pantolonlarla, aklınıza gelebilecek her parça ile kombinleyebileceğiniz bu ayakkabıları bir kez giydiğinizde ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz. Siyahın cazibesini payetlerle buluşturan bu ayakkabılar, sağladıkları rahatlık ile gün boyu adımlarınızı daha emin bir şekilde atmanızı sağlayacak.

Topuklu ayakkabılarınız ile daha havalı görünmek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Şapkanızdaki ufak dokunuşlar!

Şapkalar, artık yaz kış takılabilen aksesuarlar haline geldi. Günün hangi saatinde olursa olsun takabileceğiniz ve kombininizde ufak fakat sihirli bir dokunuş sağlayacak şapkalar, sizi ve etrafınızdaki herkesi etkisi altına alacak. Gayet sade bir kombini bile taktığınız bu payetli şapka ile daha gösterişli ve farklı bir hale getirebilirsiniz. Şapkanız ile bir moda ikonu edasıyla gezebilir ve herkese bu eşsiz tarzınızın sırrını gösterebilirsiniz. Bırakın şapkanız sizin yerinize günü kurtarsın.

KESYOO'nun bu payet detaylı şakasına sahip olabilmek için buradaki linke tıklayarak alışverişinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

10. Çantanız günün yıldızı olsun!



Biz her ne kadar hazırlanırsak hazırlanalım ya da ayna karşısında geçirdiğimiz süre ne kadar uzarsa uzasın, bazı dokunuşlar olmadığında o gün hep eksik hissederiz. Bu dokunuşlardan en önemlisi taktığımız çantalar. İçine dünyaları sığdırabildiğimiz ve bir an olsun yanımızdan ayırmadığımız çantalar, bize her zaman eşsiz bir güven verir. Bin bir çeşit çanta modeli arasından kendiniz için uygun olanını bulamıyorsanız sizin için harika bir tavsiyemiz var. QUEEN markasının payetli bu küçük el çantasını gördüğünüz anda aşık olacağınıza eminiz. Küçük görünmesine rağmen iç hacmiyle içine birçok şey sığdırabileceğiniz bu çanta sayesinde kendinizi harika hissedeceksiniz.

Eğer siz de ''Çantam olmadan asla!'' diyenlerdenseniz QUEEN'in bu şık mı şık çantasına hemen buradaki linkten kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.